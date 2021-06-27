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    Провідні шведські футболісти пропустили тренування перед грою з Україною на Євро

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    Еміль Форсберг буде готовий до матчу з Україною - Провідні шведські футболісти пропустили тренування перед грою з Україною на Євро
    Еміль Форсберг буде готовий до матчу з Україною
    Фото з відкритих джерел

    Ольсон і Форсберг зазнали незначних ушкоджень, але до гри 29 червня мають бути готовими

    Робін Ольсен і Еміль Форсберг не взяли участь у тренуванні збірної Швеції у неділю. Обидва футболісти зазнали незначних травм і працювали за індивідуальною програмою.

    «В понеділок подивимося на їхній стан. Хвилюватися особливо немає чого. Вони мають взяти участь у грі проти збірної України», – передає слова тренера шведів Янне Андерссона сайт шведської федерації футболу.

    «Нам дали перепочити, – розповів Форсберг. – Грати доводиться в спеку, і м’язи не завжди витримують. Потрібно відновлення. Тому ми й отримали зайвий день перепочинку. До гри ми підійдемо в нормальному стані».

    Атакуючий півзахисник «Лейпцига» Еміль Форсберг забив на Євро три з чотирьох командних голів.

    Матчі Швеція – Україна відбудеться в Глазго 29 червня. Початок – о 22.00.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Провідні шведські футболісти пропустили тренування перед грою з Україною на Євро