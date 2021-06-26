Євро-2020. Розклад трансляцій матчів 1/8 фіналу
26 червня на чемпіонаті континенту розпочинаються ігри плей-оф
Чемпіонат Європи з футболу перетнув екватор. Завершилися матчі групового турніру, розпочинається плей-оф. Збірна України вступить у боротьбу останньою. Її гра проти Швеції в Глазго відбудеться 29 червня. А першими в боротьбу вступають Вельс і Данія.
1/8 фіналу
26 червня (субота)
Вельс — Данія 19:00 Амстердам (матч № 37) «Футбол 1»
Італія — Австрія 22:00 Лондон (матч № 38) «Україна», «Футбол 1»
27 червня (неділя)
Нідерланди — Чехія 19:00 Будапешт (матч № 39) «Футбол 1»
Бельгія — Португалія 22:00 Севілья (матч № 40) «Україна», «Футбол 1»
28 червня (понеділок)
Хорватія — Іспанія 19:00 Копенгаген (матч № 41) «Футбол 1»
Франція — Швейцарія 22:00 Бухарест (матч № 42) «Україна», «Футбол 1»
29 червня (вівторок)
Англія — Німеччина 19:00 Лондон (матч № 43) «Футбол 1»
Швеція — Україна 22:00 Глазго (матч № 44) «Україна», «Футбол 1»
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