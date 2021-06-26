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    Євро-2020. Розклад трансляцій матчів 1/8 фіналу

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    Євро-2020. Розклад трансляцій матчів 1/8 фіналу
    Фото з відкритих джерел

    26 червня на чемпіонаті континенту розпочинаються ігри плей-оф

    Чемпіонат Європи з футболу перетнув екватор. Завершилися матчі групового турніру, розпочинається плей-оф. Збірна України вступить у боротьбу останньою. Її гра проти Швеції в Глазго відбудеться 29 червня. А першими в боротьбу вступають Вельс і Данія.

    1/8 фіналу

    26 червня (субота)

    Вельс — Данія 19:00 Амстердам (матч № 37) «Футбол 1»

    Італія — Австрія 22:00 Лондон (матч № 38) «Україна», «Футбол 1»

    27 червня (неділя)

    Нідерланди — Чехія 19:00 Будапешт (матч № 39) «Футбол 1»

    Бельгія — Португалія 22:00 Севілья (матч № 40) «Україна», «Футбол 1»

    28 червня (понеділок)

    Хорватія — Іспанія 19:00 Копенгаген (матч № 41) «Футбол 1»

    Франція — Швейцарія 22:00 Бухарест (матч № 42) «Україна», «Футбол 1»

    29 червня (вівторок)

    Англія — Німеччина 19:00 Лондон (матч № 43) «Футбол 1»

    Швеція — Україна 22:00 Глазго (матч № 44) «Україна», «Футбол 1»

    Усі результати, звіти і підсумкові таблиці Євро-2020

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Євро-2020. Розклад трансляцій матчів 1/8 фіналу