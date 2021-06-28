Шевченко розповів, що сказав гравцям після виходу в плей-оф Євро

Мотиваційна промова має позитивно вплинути на настрій гравців перед матчем зі Швецією

Андрій Шевченко, головний тренер збірної України, розповів, що сказав гравцям після виходу команди до 1/8 фіналу Євро-2020, де вона 29 червня зіграє зі Швецією.

«Чи складно було підтримувати мотивацію гравців? Ні. У мене такий підхід, що мені особливо мотивувати футболістів не треба. Я зібрав їх і сказав: у нас все ще є шанс, тож ми будемо працювати в тому режимі, в якому і повинні це робити.

У футболі ти постійно повинен доводити свою силу. У футболі не буває відпусток, прохідних ігор, прохідних сезонів. Якщо ти знизив свій рівень, то з провідного гравця відразу ж перетворюєшся на посередність. Це всі мають розуміти і знати. Якщо ти хочеш бути хорошим гравцем, якщо хочеш високих результатів і досягнень, якщо хочеш зробити свою кар'єру успішною, ти повинен кожен день себе змушувати відповідати високому рівню», – наводить слова Шевченка сайт УЄФА.

Україна посіла третє місце в групі з Нідерландами, Австрією і Північної Македонією. Матч зі Швецією у Глазго розпочнеться о 22:00.