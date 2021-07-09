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    «Динамо» підписало першого літнього новачка

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    Денис Антюх уклав 4-річну угоду - «Динамо» підписало першого літнього новачка
    Денис Антюх уклав 4-річну угоду
    Фото: ФК Динамо

    Кияни підсилилися нападником ковалівського «Колоса» Денисом Антюхом

    Чемпіон України «Динамо» підписало контракт із 23-річним фланговим форвардом Денисом Антюхом. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    Угода з футболістом, який з 2018-го виступав за ковалівський «Колос», розрахована на чотири роки.

    Минулого сезону Антюх провів за «Колос» 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м’ячі, а також дебютував у єврокубках, зігравши у кваліфікації Ліги Європи.

    Денис Антюх є вихованцем охтирського «Нафтовика», у системі якого виступав з 2010-го по 2018-й роки.

    У літнє міжсезоння Денис прийшов на перегляд до «Динамо», і добре проявив себе під час першого підготовчого періоду, відзначившись забитими м’ячами у ворота «Базеля» та «Люцерна».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» підписало першого літнього новачка