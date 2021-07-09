«Динамо» підписало першого літнього новачка

Кияни підсилилися нападником ковалівського «Колоса» Денисом Антюхом

Чемпіон України «Динамо» підписало контракт із 23-річним фланговим форвардом Денисом Антюхом. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Угода з футболістом, який з 2018-го виступав за ковалівський «Колос», розрахована на чотири роки.

Минулого сезону Антюх провів за «Колос» 27 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 м’ячі, а також дебютував у єврокубках, зігравши у кваліфікації Ліги Європи.

Денис Антюх є вихованцем охтирського «Нафтовика», у системі якого виступав з 2010-го по 2018-й роки.

У літнє міжсезоння Денис прийшов на перегляд до «Динамо», і добре проявив себе під час першого підготовчого періоду, відзначившись забитими м’ячами у ворота «Базеля» та «Люцерна».