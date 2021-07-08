Тренер збірної України спрогнозував фінал Євро-2020

Олег Кузнецов заздалегідь визначив, що в фіналі зіграють Англія та Італія

У фіналі чемпіонату Європи з футболу зіграють збірні Англії та Італії. Британці на шляху до вирішального матчу здолали Данію, а Італія в серії післяматчевих пенальті взяла гору над Іспанією. Примітно, що тренер юнацької збірної України Олег Кузнецов визначив фіналістів ще до півфінальних матчів.

«Італія демонструє дуже сучасний футбол. Приємно дивитися. Думаю, вони пройдуть Іспанію. Потужно виглядає і збірна Англії. Вони мають зустрітися в фіналі. Там перевагу важко комусь віддати. В основний час, не виключаю, буде нічия», – розповів «Главкому» Олег Кузнецов, підбиваючи підсумки Євро-2020 для збірної України.

Матч Англія – Данія завершився скандалом. В додатковий час у ворота скандинавів був призначений сумнівний пенальті, який з другої спроби реалізував капітан англійців Гарі Кейн.

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