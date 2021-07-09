  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Шевченко назвав козирі Італії перед фіналом Євро з Англією

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Андрій Шевченко передбачає видовищний матч - Шевченко назвав козирі Італії перед фіналом Євро з Англією
    Андрій Шевченко передбачає видовищний матч
    Фото: УАФ

    Головний тренер збірної України вважає, що британці ще не грали на турнірі проти щільного пресингу

    Андрій Шевченко розповів, за рахунок чого збірна Італії може обіграти збірну Англії у фіналі чемпіонату Європи-2020. Головний тренер збірної України вважає, що британська команда опиниться в непростому становищі через пресинг суперників.

    «Англія – хороша команда, але до цього часу вона не зустрічалася з суперником, який справді намагався б їх пресингувати. Це те, що в Італії дуже добре виходить, і це може бути певною перевагою для «адзурра» перед фінальним матчем.

    Атмосфера стане справжнім козирем для Англії на «Уемблі» у фіналі. Однак у кожної команди є свої слабкі місця, і Італія напевно вивчить сильні і слабкі сторони суперника перед найважливішою грою», – наводить слова Шевченка Football Italia.

    Матч фіналу Євро-2020 Італія – Англія пройде в неділю, 11 липня. Початок – о 22:00.

    Тим часом УЄФА відкрив справу після скандалу з пенальті на Євро.

    Читайте також:

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Шевченко Євро-2020
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Шевченко назвав козирі Італії перед фіналом Євро з Англією