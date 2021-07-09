Шевченко назвав козирі Італії перед фіналом Євро з Англією

Головний тренер збірної України вважає, що британці ще не грали на турнірі проти щільного пресингу

Андрій Шевченко розповів, за рахунок чого збірна Італії може обіграти збірну Англії у фіналі чемпіонату Європи-2020. Головний тренер збірної України вважає, що британська команда опиниться в непростому становищі через пресинг суперників.

«Англія – хороша команда, але до цього часу вона не зустрічалася з суперником, який справді намагався б їх пресингувати. Це те, що в Італії дуже добре виходить, і це може бути певною перевагою для «адзурра» перед фінальним матчем.

Атмосфера стане справжнім козирем для Англії на «Уемблі» у фіналі. Однак у кожної команди є свої слабкі місця, і Італія напевно вивчить сильні і слабкі сторони суперника перед найважливішою грою», – наводить слова Шевченка Football Italia.

Матч фіналу Євро-2020 Італія – Англія пройде в неділю, 11 липня. Початок – о 22:00.

Тим часом УЄФА відкрив справу після скандалу з пенальті на Євро.