ЗМІ відправили капітана збірної України у «Фенербахче»

Турецька преса повідомляє, що Ярмоленко продовжить кар’єру в Туреччині

Капітан збірної України, який, за підрахунками аналітиків став найкращим у нашій команді на чемпіонаті Європи, має продовжити кар’єру у «Фенербахче». За інформацією турецького видання Fanatik, клуб зі Стамбула отримав згоду на перехід як від футболіста, так і від «Вест Гема», за який Андрій виступає зараз.

Зарплата Ярмоленка в Туреччині має скласти не менше трьох мільйонів євро на рік.

В Ярмоленка є ще рік контракту «Вест Гемом». В Англії він через травму втратив місце в основному складі, проте після чемпіонату Європи, де він був однією з найяскравіших зірок, він може його собі повернути.

Перед Євро-2020 «Вест Гем» був не проти його продати і частково повернути гроші, які були на українця витрачені. Три роки тому Ярмоленко переїхав до лондонського клубу з дортмундської «Боруссії» за 20 мільйонів євро.

«Фенербахче» в минулому сезоні фінішував на третьому місці в чемпіонаті Туреччини.

Раніше за «канарейок», як називають турецький клуб, грали Сергій Ребров і Олександр Караваєв.