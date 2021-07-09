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    Стали відомі гонорари Макгрегора з Пор’є в головному поєдинку літа

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    Конор Макгрегор і Дастін Пор'є проведуть третій поєдинок - Стали відомі гонорари Макгрегора з Пор’є в головному поєдинку літа
    Конор Макгрегор і Дастін Пор'є проведуть третій поєдинок
    Фото з відкритих джерел

    Ірландець гарантовано заробить у три рази більше американського бійця

    У ніч на 11 липня пройде головний бій UFC з початку року. Колишній чемпіон у двох вагових категоріях Конор Макгрегор проведе третій поєдинок з Дастіном Пор’є. Ірландець налаштований взяти реванш. Наразі суперники обмінялися перемогами.

    Стало відомо, скільки зароблять суперники за третій поєдинок. Гарантований гонорар Макгрегора складе $3 млн, а Пор’є – $ 1 млн, повідомляє Sporting Free.

    Також повідомляється, що Макгрегор отримає 60% від продажів платних трансляцій, а Пор’є – 40%. Очікується, що загальний заробіток Конора з урахуванням спонсорських виплат складе приблизно $10 млн, а Пор’є – приблизно $ 3 млн.

    Третій бій Конора Макгрегора і Дастіна Пор’є відбудеться в ніч з 10 на 11 липня. У першому бою, який відбувся у вересні 2014 року, ірландець нокаутував американця в першому раунді. У другому поєдинку, який пройшов в січні 2021 року, Дастін взяв реванш, нокаутувавши Конора в другому раунді.

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    Теги: Конор МакГрегор ММА Дастін Пор'є
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    Стали відомі гонорари Макгрегора з Пор’є в головному поєдинку літа