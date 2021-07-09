  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Ф’юрі заразився коронавірусом. Бій з Вайлдером перенесли

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Тайсон Ф'юрі і Діонтей Вайлдер зустрінуться восени - Ф’юрі заразився коронавірусом. Бій з Вайлдером перенесли
    Тайсон Ф'юрі і Діонтей Вайлдер зустрінуться восени
    Фото з відкритих джерел

    Третій поєдинок за пояс WBC пройде дев’ятого жовтня

    Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версією WBC Тайсон Ф'юрі заразився коронавірусом і не зможе вийти в ринг 24 липня проти Деонтея Вайлдера. Третю зустріч між ними перенесли, за попередньою інформацією, на 9 жовтня. Про це повідомляє AP.

    Відомо, що Тайсон проводив тренувальний табір в Маямі, однак тепер повернеться додому, до Великобританії.

    У першому поєдинку Ф'юрі – Уайлдер, який відбувся в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию, а в другому бою, який пройшов в лютому 2020 року, Ф'юрі нокаутував Уайлдера і відібрав у того чемпіонський пояс WBC.

    Раніше стало відомо, що Український штангіст Чумак, який «спалив Москву», не виступить на Олімпіаді.

    А Володимир Кличко натякнув на повернення в ринг після поразки збірної України.

    Читайте також:

    Теги: бокс Тайсон Ф'юрі Діонтей Вайлдер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Ф’юрі заразився коронавірусом. Бій з Вайлдером перенесли