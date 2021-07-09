Ф’юрі заразився коронавірусом. Бій з Вайлдером перенесли

Третій поєдинок за пояс WBC пройде дев’ятого жовтня

Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версією WBC Тайсон Ф'юрі заразився коронавірусом і не зможе вийти в ринг 24 липня проти Деонтея Вайлдера. Третю зустріч між ними перенесли, за попередньою інформацією, на 9 жовтня. Про це повідомляє AP.

Відомо, що Тайсон проводив тренувальний табір в Маямі, однак тепер повернеться додому, до Великобританії.

У першому поєдинку Ф'юрі – Уайлдер, який відбувся в грудні 2018 року, судді зафіксували нічию, а в другому бою, який пройшов в лютому 2020 року, Ф'юрі нокаутував Уайлдера і відібрав у того чемпіонський пояс WBC.

Раніше стало відомо, що Український штангіст Чумак, який «спалив Москву», не виступить на Олімпіаді.

А Володимир Кличко натякнув на повернення в ринг після поразки збірної України.