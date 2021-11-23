«Динамо» після поразки від «Баварії» вилетіло з єврокубків

Кияни втратили можливість посісти навіть третє місце в групі Ліги чемпіонів

Чемпіон України «Динамо» поступилося «Баварії» (1:2) і залишилося на останньому місці в групі Ліги чемпіонів. Залишався шанс у команди Мірчи Луческу на третє місце, але вона його позбулася за дві години, коли завершився матч між «Барселоною» і «Бенфікою». Конкуренти зіграли внічию – 0:0, а це означає, що для киян матч 6 туру вже немає значення.

Турнірне становище таке: «Баварія» – 15 очок, «Барселона» – 7, «Бенфіка» – 5, «Динамо» – 1.

Таким чином, у киян вже немає турнірної мотивації. 24 листопада в Мілані зіграють «Інтер» і «Шахтар», а в четвер шансом вийти з групи в матчі з «Ромою» спробує скористатися «Зоря».

«Динамо» провело з «Баварією» найкращу гру в поточній Лізі чемпіонів, але поступилося.