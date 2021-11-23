Роналду встановив феноменальне досягнення

Кріштіану Роналду вже в наступному матчі може забити 800-й гол у кар'єрі

Нападник «Манчестер Юнайтед» забив 799 гол у кар’єрі

Форвард «Манчестер Юнайтед» Кріштіану Роналду забив 799-й гол у кар'єрі в матчі Ліги чемпіонів із «Вільярреалом». Англійці здобули гостьову перемогу з рахунком 2:0, а «МЮ» вийшов на перше місце у групі й забезпечив собі участь в 1/8 фіналу.

Завдяки забитому м'ячу Кріштіану оновив кілька рекордів.

Він став першим гравцем, який забив гол у кожному з перших п'яти ігор у Лізі чемпіонів за англійський клуб. Португалець відзначився у матчах з «Янг Бойз», «Вілярреалом», «Аталантою» (двічі) і знову з «Вільярреалом».

Гол став для нього десятим після повернення до «МЮ». Він забиває 10 і більше м'ячів у всіх клубних турнірах 17 сезонів поспіль.

Роналду перебуває від одного влучного удару від 800-го гола. У нападника 450 м'ячів за «Реал», 128 – за «Манчестер Юнайтед», 101 – за «Ювентус», 115 – за збірну, п'ять – за «Спортінг». Рекордний 800-й гол Роналду може забити вже цими вихідними у ворота «Челсі».