Боксер Берінчик поб’ється з росіянином за чемпіонський пояс

Українець вийде на ринг за титулом інтерконтинентального чемпіона за версією WBO

Срібний призер Олімпіади в Лондоні Денис Берінчик проведе шостий захист титулу інтерконтинентального чемпіона WBO. Його суперником став росіянин Іса Чанієв. Обидва боксери провели по 15 поєдинків, але українець жодного разу не поступився. В пасиві Чанієва – три поразки. Бій відбудеться в Броварах 18 грудня.

Про це в соцмережах повідомив генеральний директор K2PU Олександр Красюк.

Для Берінчика це буде другий боксерський поєдинок у 2021 році. В березні за три раунди Денис розправився із чилійцем Хосе Санчесом. Крім того, у липні Денис яскраво дебютував у поєдинкаха на кулаках, не залишивши шансів популярному бійцю ММА з Ірландії Артему Лобову.

Чанієв у лютому 2019 року міг стати чемпіоном світу IBF, проте програв бій за вакантний пояс африканцю Річарду Комі. Згодом він зазнав ще однієї поразки, а дві останні сутички завершив на свою користь.