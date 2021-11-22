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    Боксер Берінчик поб’ється з росіянином за чемпіонський пояс

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    Денис Берінчик проведе шостий захист титулу - Боксер Берінчик поб’ється з росіянином за чемпіонський пояс
    Денис Берінчик проведе шостий захист титулу
    фото з відкритих джерел

    Українець вийде на ринг за титулом інтерконтинентального чемпіона за версією WBO

    Срібний призер Олімпіади в Лондоні Денис Берінчик проведе шостий захист титулу інтерконтинентального чемпіона WBO. Його суперником став росіянин Іса Чанієв. Обидва боксери провели по 15 поєдинків, але українець жодного разу не поступився. В пасиві Чанієва – три поразки. Бій відбудеться в Броварах 18 грудня.

    Про це в соцмережах повідомив генеральний директор K2PU Олександр Красюк.

    Для Берінчика це буде другий боксерський поєдинок у 2021 році. В березні за три раунди Денис розправився із чилійцем Хосе Санчесом. Крім того, у липні Денис яскраво дебютував у поєдинкаха на кулаках, не залишивши шансів популярному бійцю ММА з Ірландії Артему Лобову.

    Чанієв у лютому 2019 року міг стати чемпіоном світу IBF, проте програв бій за вакантний пояс африканцю Річарду Комі. Згодом він зазнав ще однієї поразки, а дві останні сутички завершив на свою користь.

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    Теги: бокс Денис Беринчик Олександр Красюк
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    Боксер Берінчик поб’ється з росіянином за чемпіонський пояс