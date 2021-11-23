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    ФІФА назвала п’ятірку найкращих воротарів року

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    Джанлуїджі Донарумма виграв зі збірною Італії чемпіонат Європи - ФІФА назвала п’ятірку найкращих воротарів року
    Джанлуїджі Донарумма виграв зі збірною Італії чемпіонат Європи
    фото з відкритих джерел

    Ім'я найсильнішого голкіпера світу стане відоме 17 січня 2022 року

    Міжнародна федерація футбольних асоціацій визначилася з прізвищами голкіперів, які претендують на премію The Best за підсумками 2021 року. До обраних потрапили п’ять воротарів. До списку увійшли Алісон Бекер («Ліверпуль» та збірна Бразилії), Едуард Менді («Челсі» та збірна Сенегалу), Каспер Шмейхель («Лестер» та збірна Данії), Мануель Ноєр («Баварія» та збірна Німеччини) та Джанлуїджі Доннарумма ( «ПСЖ» та збірна Італії).

    Володаря премії визначать за підсумками голосування, яке відбудеться з 22 листопада до 10 грудня 2021 року. Церемонія вручення відбудеться 17 січня 2022 року.

    Раніше ФІФА опублікувала список футболістів, які претендують на премію The Best за підсумками 2021 року. Нагорода вручається найкращому гравцю світу. До номінантів включені форварди «ПСЖ» Кіліан Мбаппе, Ліонель Мессі та Неймар, нападник «Реала» Карім Бензема, півзахисник «Манчестер Сіті» Кевін Де Брюйне, Кріштіану Роналду з «Манчестер Юнайтед», форвард «Боруссії» Д Ерлінг Голанд, півзахисники «Челсі» Жоржиньйо і Н'Голо Канте, Роберт Левандовський з «Баварії» та Мохамед Салах з «Ліверпуля».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Джанлуїджі Доннарумма
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    ФІФА назвала п’ятірку найкращих воротарів року