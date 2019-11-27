«Динамо» поступалося 0:2, але подолало плей-оф юнацької Ліги УЄФА (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

З великими труднощами, але молоді динамівці все ж пройшли греків Фото із соцмереж

Матч мав драматичний розвиток

Юнацька команда київського «Динамо» подолала раунд плей-оф юнацької Ліги УЄФА. Щоправда, домашніх 3:0 могло для загальної перемоги й забракнути, оскільки вже на 22-й хвилині кияни поступалися ПАОКові з Салонік 0:2 і в другому таймі цілком могли пропустити втретє.

Втім, у кінцівці зустрічі, коли греки повністю розкрилися, динамівцям вдалося забити два м’ячі увідповідь і пройти далі.

ПАОК U19 (Салоніки, Греція) – «Динамо» U19 (Київ, Україна) – 2:2

Перший матч – 0:3

Голи: 1:0 – Думціс (14, з пенальті). 2:0 – Цоліс (22). 2:1 – Євген Ісаєнко (90+3). 2:2 – Микола Ярош (90+6)

ПАОК U19: Таліхманідіс – Тахатос, Панайотіс Панайоту (Ґросдіс, 46), Янніс Міхайлідіс (к), Калуцікідіс – Цоліс (Ґкортезіані, 72), Яшіс, Ціґґарас – Думціс, Куціас (Пурнарас, 60), Панідіс (Цопуроґлу, 69). Тренер – Теохаріс Комсіс

«Динамо» U19: Нещерет – Скорко, Крістіан Біловар, Забарний, Вівчаренко – Білошевський – Вікентій Волошин (Бодня, 34), Надольський – Георгій Цитаїшвілі (Ванат, 80), Євген Ісаєнко (к) (Віктор Близниченко, 90+3), Шулянський (Микола Ярош, 90+5). Тренер – Ігор Костюк

Судді: Новак Сімовіч – Нікола Джоровіч, Мілош Сімовіч (усі – Сербія)

Попередження: Думціс (90+1), Пурнарас (90+3), Янніс Міхайлідіс (90+4) – Скорко (14), Білошевський (20), Бодня (51), Вівчаренко (66), Надольський (86), Євген Ісаєнко (90+3), Віктор Близниченко (90+3), Шулянський (90+5), Микола Ярош (90+5)

На 64-й хвилині попереджено, на 90+2-й хвилині вилучено (друге попередження) Тахатоса

27 листопада. Салоніки. Стадіон «Тумба»

Жеребкування наступного раунду юнацької Ліги УЄФА відбудеться 16 грудня.