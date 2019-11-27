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    «Динамо» поступалося 0:2, але подолало плей-оф юнацької Ліги УЄФА (відео)

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    З великими труднощами, але молоді динамівці все ж пройшли греків - «Динамо» поступалося 0:2, але подолало плей-оф юнацької Ліги УЄФА (відео)
    З великими труднощами, але молоді динамівці все ж пройшли греків
    Фото із соцмереж

    Матч мав драматичний розвиток

    Юнацька команда київського «Динамо» подолала раунд плей-оф юнацької Ліги УЄФА. Щоправда, домашніх 3:0 могло для загальної перемоги й забракнути, оскільки вже на 22-й хвилині кияни поступалися ПАОКові з Салонік 0:2 і в другому таймі цілком могли пропустити втретє.

    Втім, у кінцівці зустрічі, коли греки повністю розкрилися, динамівцям вдалося забити два м’ячі увідповідь і пройти далі.

    ПАОК U19  (Салоніки, Греція) – «Динамо» U19  (Київ, Україна) – 2:2

    Перший матч – 0:3

    Голи: 1:0 – Думціс (14, з пенальті). 2:0 – Цоліс (22). 2:1 – Євген Ісаєнко (90+3). 2:2 – Микола Ярош (90+6)

    ПАОК U19: Таліхманідіс – Тахатос, Панайотіс Панайоту (Ґросдіс, 46), Янніс Міхайлідіс (к), Калуцікідіс – Цоліс (Ґкортезіані, 72), Яшіс, Ціґґарас – Думціс, Куціас (Пурнарас, 60), Панідіс (Цопуроґлу, 69). Тренер – Теохаріс Комсіс

    «Динамо» U19: Нещерет – Скорко, Крістіан Біловар, Забарний, Вівчаренко – Білошевський – Вікентій Волошин (Бодня, 34), Надольський – Георгій Цитаїшвілі (Ванат, 80), Євген Ісаєнко (к) (Віктор Близниченко, 90+3), Шулянський (Микола Ярош, 90+5). Тренер – Ігор Костюк

    Судді: Новак Сімовіч – Нікола Джоровіч, Мілош Сімовіч (усі – Сербія)

    Попередження: Думціс (90+1), Пурнарас (90+3), Янніс Міхайлідіс (90+4) – Скорко (14), Білошевський (20), Бодня (51), Вівчаренко (66), Надольський (86), Євген Ісаєнко (90+3), Віктор Близниченко (90+3), Шулянський (90+5), Микола Ярош (90+5)

    На 64-й хвилині попереджено, на 90+2-й хвилині вилучено (друге попередження) Тахатоса

    27 листопада. Салоніки. Стадіон «Тумба»

    Жеребкування наступного раунду юнацької Ліги УЄФА відбудеться 16 грудня.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Георгій Цитаїшвілі Ігор Костюк Костянтин Вівчаренко Руслан Нещерет ФК ПАОК (Салоніки) Ярослав Надольський Панайотіс Панайоту Євген Ісаєнко Микола Ярош Янніс Міхайлідіс Крістіан Біловар Теохаріс Комсіс Вікентій Волошин Віктор Близниченко
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