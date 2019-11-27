Українець Лунін став 15-м у рейтинзі Golden Boy



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Найкращим молодим футболістом Європи визнали півзахисника «Атлетико» Жоао Фелікса

Італійське видання Tuttosport оприлюднило підсумки голосування з визначення найкращого молодого футболіста Європи, якому вручається нагорода Golden Boy.

Цього року трофей отримав півзахисник «Атлетико» Жоао Фелікс. За нього віддали 332 голоси. Джейдон Санчо з дортмундської «Боруссії» отримав 175 голоси. Кай Хавертц з німецького «Байєра» отримав у підсумку 75 голосів.

Чемпіон світу U-20 у складі збірної України Андрій Лунін, якого мадридський «Реал» віддав у оренду в «Вальядолід» фінішував 15-м. За нього віддали 11 голосів.

Після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу Лунін готувався до нового сезону з основним складом "Реалу", але в підсумку мадридці знову віддали українця в оренду.

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