  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Українець Лунін став 15-м у рейтинзі Golden Boy

    • Розсилка
    Андрій Лунін - Українець Лунін став 15-м у рейтинзі Golden Boy
    Андрій Лунін
    Футбум

    Найкращим молодим футболістом Європи визнали півзахисника «Атлетико» Жоао Фелікса

    Італійське видання Tuttosport оприлюднило підсумки голосування з визначення найкращого молодого футболіста Європи, якому вручається нагорода Golden Boy.

    Цього року трофей отримав півзахисник «Атлетико» Жоао Фелікс. За нього віддали 332 голоси. Джейдон Санчо з дортмундської «Боруссії» отримав 175 голоси. Кай Хавертц з німецького «Байєра» отримав у підсумку 75 голосів.

    Чемпіон світу U-20 у складі збірної України Андрій Лунін, якого мадридський «Реал» віддав у оренду в «Вальядолід» фінішував 15-м. За нього віддали 11 голосів.  

    Після перемоги на молодіжному чемпіонаті світу Лунін готувався до нового сезону з основним складом "Реалу", але в підсумку мадридці знову віддали українця в оренду. 

     Читайте також: Зірковий Ібрагімович став співвласником футбольного клубу
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Андрій Лунін
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ