Динамівські ультрас проводять акцію на підтримку в’язнів Кремля



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Важливо, щоб листи пройшли російську цензуру WBC Ультрас Динамо

Кияни хочуть підтримати людей морально

Ультрас команди київського «Динамо» розпочали акцію на підтримку полонених Російською федерацією українців.

«Сьогодні сотні українських героїв знаходяться в російському полоні. Всім їм потрібна наша підтримка та допомога. Саме тому WBC долучається до акції «Листи в‘язням Кремля». Головне завдання акції – нагадати українським політв’язням в Росії, що про них пам’ятають та чекають вдома.

Час за гратами плине дуже повільно і одноманітно, листи ж допомагають бранцю відволіктись від рутини позбавлення волі. Українці в російській тюрмі знаходяться в неволі, далеко від дому, без особливої надії на справедливість – це постійно тисне на людину і викликає моральне виснаження. Листи ж допомагають абстрагуватись на деякий час від проблем в тюрмі.

То ж чим кожен з нас може допомогти.

1. Написати листа комусь з політв’язнів.

2. Принести цього листа в неділю, 24 листопада, на гру «Динамо» - «Маріуполь». Віддати листа організаторам акції можна буде поруч з місцем продажу нашого стафу між 41 та 43 секторам.

Щоб ваш лист пройшов цензуру у російській в’язниці та був переданий політв’язням потрібно виконати декілька вимог:

1) лист має бути написаний вручну на листі А4 російською мовою;

2) в листі не має бути політичних тем, закликів «Слава Україні!», «Смерть ворогам!» і тому подібних речей. Інакше ваш лист не дійде до політв’язнів;

3) про що писати? Ознайомтеся з цим посиланням з переліком політв’язнів та зразками листів. Можете написати, що їх чекають вдома. Також можете писати про футбол, але з урахуванням вимог з пункту 2», - йдеться у заяві, оприлюдненій на Фейсбук-пабліку WBC Ультрас Динамо.