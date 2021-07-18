Жеребкування Ліги чемпіонів. Варіанти для «Шахтаря»

19 липня віце-чемпіон чемпіонату України дізнається ім’я суперника в третьому кваліфікаційному раунді турніру

У понеділок, 19 липня, відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. З цього етапу візьме старт донецький «Шахтар». Завдяки високому клубному рейтингу «гірники» будуть сіяними. Проте легкої прогулянки не вийде. Потенційні суперники – знані у футбольному світі команди.

Отже, для «Шахтаря» є три варіанти суперників. Або це буде бельгійський «Генк», або переможець пари «Рапід» (Австрія) – «Спарта» (Чехія), або найсильніший у парі ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди» – «Галатасарай» (Туреччина).

Жеребкування відбудеться о 13:00 за київським часом.

Матчі третього етапу пройдуть 3/4 та 10 серпня.

«Шахтар» іде до групового турніру через шлях представників ліг.

Тим часом новачок «Динамо» забив у третьому матчі поспіль.