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    Жеребкування Ліги чемпіонів. Варіанти для «Шахтаря»

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    Віце-чемпіону чемпіонату України залишилося два тижні на підготовку - Жеребкування Ліги чемпіонів. Варіанти для «Шахтаря»
    Віце-чемпіону чемпіонату України залишилося два тижні на підготовку
    Фото з відкритих джерел

    19 липня віце-чемпіон чемпіонату України дізнається ім’я суперника в третьому кваліфікаційному раунді турніру

    У понеділок, 19 липня, відбудеться жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів. З цього етапу візьме старт донецький «Шахтар». Завдяки високому клубному рейтингу «гірники» будуть сіяними. Проте легкої прогулянки не вийде. Потенційні суперники – знані у футбольному світі команди.

    Отже, для «Шахтаря» є три варіанти суперників. Або це буде бельгійський «Генк», або переможець пари «Рапід» (Австрія) – «Спарта» (Чехія), або найсильніший у парі ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди» – «Галатасарай» (Туреччина).

    Жеребкування відбудеться о 13:00 за київським часом.

    Матчі третього етапу пройдуть 3/4 та 10 серпня.

    «Шахтар» іде до групового турніру через шлях представників ліг.

    Тим часом новачок «Динамо» забив у третьому матчі поспіль.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Ліга чемпіонів
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    Жеребкування Ліги чемпіонів. Варіанти для «Шахтаря»