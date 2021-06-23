Інтерес України. Збірна Хорватії взяла гору над Шотландією на Євро

У команди Андрія Шевченка шанси вийти до плей-оф зменшилися

Збірна Хорватії дотиснула шотландців в останньому турі групи D і вийшла до 1/8 фіналу чемпіонату Європи. Гра пройшла в Глазго і завершилася з рахунком 3:1.

Якби в цій зустрічі була зафіксована нічия, то до плей-оф виходила збірна України. Спочатку суперники виправдовували наші очікування. Перший тайм Хорватія і Шотландія завершили внічию – 1:1. Рахунок у матчі відкрили хорвати. Вони краще розпочали матч і створили низку моментів, один з яких реалізував Влашич. Вдало допоміг форварду півзахисник Іван Перішіч, який асистував головою.

Проте ближче до середини тайму шотландці активізувалися. Стало зрозуміло, що хорвати не дуже добре готові фізично. Любителі танців під волинку виглядали набагато свіжіше. І свого досягли. Перед свистком на перерву затяжна атака завершилася влучним ударом Макгрегора з лінії штрафного майданчика.

В другому таймі хорвати зіграли тактично грамотно. Перекрили шотландцям кисень у центрі поля, і планомірно посилювали тиск. А забив найдосвідченіший. Лука Модрич прицілився з лінії штрафного і влучно пробив у кут воріт.

Шотландці кинули в бій ще кількох атакувальних гравців. Намагаючись зрівняти рахунок, вони оголили тили і були покарані. Перішіч ударом головою встановив остаточний рахунок у грі - 3:1.

В паралельному матчі групи Англія переграла Чехію (1:0) і посіла перше місце. Хорватія з чотирма очками друга, Чехія (4) - третя, Шотландія (1) - четверта.

Щоб збірній України потрапити до плей-оф, треба щоб Іспанія взяла гору над Словаччиною, а Швеція не поступалася Польщі.