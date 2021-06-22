Помер відомий захисник київського «Динамо»

Ярослав Думанський вигравав молодіжний чемпіонат Європи та чемпіонат СРСР

Сумна новина надійшла з Івано-Франківська. 22 червня на 62-му році життя перестало битися серце вихованця івано-франківського футболу, колишнього відомого півзахисника «Карпат» Ярослава Думанського. Про це повідомив прес-секретар львівських «Карпат» Юрій Назаркевич.

У 1977-1981 рр. Ярослав провів за «Карпати» 115 ігор, забивши 13 голів, допомігши, зокрема, у 1979 році повернутися «Карпатам» до Вищої союзної ліги. Срібний призер молодіжного чемпіонату світу (1979 р.). бронзовий призер (1977 р.) та переможець юніорського чемпіонату Європи (1978 р.), переможець молодіжного чемпіонату Європи (1980 р.). Після «Карпат» виступав за київське «Динамо», ставши чемпіоном СРСР (1981 р.).