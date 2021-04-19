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    «Динамо» позбулося півзахисника, який зіграв за команду 11 хвилин

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    Тудор Белуце неефективно провів час у Києві - «Динамо» позбулося півзахисника, який зіграв за команду 11 хвилин
    Тудор Белуце неефективно провів час у Києві
    Фото з відкритих джерел

    Луческу повідомив, що з Белуце контракт продовжуватися не буде

    Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розповів, які перспективи в команді його співвітчизника Тудора Белуце.

    Румунський фахівець зазначив, що футболістові сильно не пощастило, адже він зазнав травми, переніс операцію і вибув з ладу до кінця сезону. «Динамо» ні в жодному разі не буде продовжувати контракт з Белуце.

    «Можу лише тільки побажати йому клуб, який зрозуміє його, і щоб він зрозумів клуб. А також – залишатися здоровим», – сказав Луческу в інтерв'ю ресурсу Telekom.

    Белуце знаходиться в «Динамо» в оренді з жовтня. Права на румуна належать клубу АПЛ «Брайтон». Белуце в трьох матчах за «Динамо» сумарно провів на полі 11 хвилин.

    Тудор мав скласти конкуренції в середині поля Сидорчуку, Буяльському, Шапаренку, Андрієвському і Гармашу, а також за необхідності зіграти в центрі захисту. Проте через травми проявити себе не зміг, зате отримали місце в основному складі Забарний і Попов.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Мірча Луческу Тудор Белуце
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