«Динамо» позбулося півзахисника, який зіграв за команду 11 хвилин

Луческу повідомив, що з Белуце контракт продовжуватися не буде

Головний тренер «Динамо» Мірча Луческу розповів, які перспективи в команді його співвітчизника Тудора Белуце.

Румунський фахівець зазначив, що футболістові сильно не пощастило, адже він зазнав травми, переніс операцію і вибув з ладу до кінця сезону. «Динамо» ні в жодному разі не буде продовжувати контракт з Белуце.

«Можу лише тільки побажати йому клуб, який зрозуміє його, і щоб він зрозумів клуб. А також – залишатися здоровим», – сказав Луческу в інтерв'ю ресурсу Telekom.

Белуце знаходиться в «Динамо» в оренді з жовтня. Права на румуна належать клубу АПЛ «Брайтон». Белуце в трьох матчах за «Динамо» сумарно провів на полі 11 хвилин.

Тудор мав скласти конкуренції в середині поля Сидорчуку, Буяльському, Шапаренку, Андрієвському і Гармашу, а також за необхідності зіграти в центрі захисту. Проте через травми проявити себе не зміг, зате отримали місце в основному складі Забарний і Попов.