Нападник збірної України Яремчук провів фантастичний матч у Бельгії

Роман забив два м’ячі, віддав гольову передачу і допоміг «Генту» вийти в наступне коло змагань

Форвард національної збірної з футболу Роман Яремчук продуктивно провів останній матч регулярного чемпіонату Бельгії. Його «Гент» грав з прямим конкурентом за вихід до топ-8 «Зюльте-Варегемом» і здобув переконливу перемогу – 7:2.

Яремчук на 14-й хвилині вів вивів одноклубника Кастро віч-на-віч з голкіпером господарів, який відкрив рахунок. Українець забив наступним, завершивши фланговий простріл. Наш співвітчизник і довершив розгром, коли в кінці зустрічі забив останній гол у матчі.

Ця перемога дозволила «Генту» піднятися на сьоме місце і потрапити в плей-офф за вихід в Лігу конференцій УЄФА, розіграш якої почнеться з сезону 2021/22. Якщо, звичайно, її не скасують, адже після сьогоднішньої заяви про створення Суперліги 20 найсильніших команд континенту не виступатимуть під егідою УЄФА.

Портал WhoScored поставив Яремчуку найвищу оцінку серед футболістів обох команд. Роман отримав 10 балів з 10 можливих.