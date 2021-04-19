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    Нападник збірної України Яремчук провів фантастичний матч у Бельгії

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    Роман Яремчук провів блискучий матч у Бельгії - Нападник збірної України Яремчук провів фантастичний матч у Бельгії
    Роман Яремчук провів блискучий матч у Бельгії
    Фото з відкритих джерел

    Роман забив два м’ячі, віддав гольову передачу і допоміг «Генту» вийти в наступне коло змагань

    Форвард національної збірної з футболу Роман Яремчук продуктивно провів останній матч регулярного чемпіонату Бельгії. Його «Гент» грав з прямим конкурентом за вихід до топ-8 «Зюльте-Варегемом» і здобув переконливу перемогу – 7:2.

    Яремчук на 14-й хвилині вів вивів одноклубника Кастро віч-на-віч з голкіпером господарів, який відкрив рахунок. Українець забив наступним, завершивши фланговий простріл. Наш співвітчизник і довершив розгром, коли в кінці зустрічі забив останній гол у матчі.

    Ця перемога дозволила «Генту» піднятися на сьоме місце і потрапити в плей-офф за вихід в Лігу конференцій УЄФА, розіграш якої почнеться з сезону 2021/22. Якщо, звичайно, її не скасують, адже після сьогоднішньої заяви про створення Суперліги 20 найсильніших команд континенту не виступатимуть під егідою УЄФА.

    Портал WhoScored поставив Яремчуку найвищу оцінку серед футболістів обох команд. Роман отримав 10 балів з 10 можливих.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Роман Яремчук
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