Це ганебно. Сину Кадирова віддали перемогу, яку він не здобув (відео)

Боксерський поєдинок зупинили одразу після того, як його суперник почав відповідати на удари

«Піддавки» у спорті – явище рідкісне. За це карають, адже трактуються подібні зустрічі як «неспортивна» поведінка. Здебільшого таке трапляється у виставкових іграх. Ніхто ж не буде застосовувати силовий прийом на хокейному майданчику проти Лукашенка, або відбивати шайбу, яку покотив Путін.

Але то дорослі, їм, як кажуть, можна. У Чечні ж пішли ще далі. Там 13-річному сину голови Чечні Рамзана Кадирова Адаму рефері в ринзі присудив перемогу, яку він не здобув.

Про бій Кадирова 6 квітня повідомляло агентство «Грозний-інформ» – воно вказувало, що перемога була зарахована технічним нокаутом, а Кадиров не залишив «жодного шансу» свого супротивника Аслану Біттірову з Кабардино-Балкарії.

Телеграм-канал «Підйом» опублікував відео фінального фрагмента бою, на якому рефері починає відраховувати нокаут противнику Кадирова, хоча той, всупереч правилам, не торкнувся підлоги третьою точкою опори. Після цього з кута Біттірова викинули рушник в знак визнання поразки.

Раніше сини Кадирова неодноразово перемагали в боксерських турнірах, однак в чесності їх перемог були сумніви - зокрема, батько одного з супротивників сина Кадирова повідомляв, що бій був зрежисований, а переможець визначений заздалегідь.