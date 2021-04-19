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    Моурінью звільнили з «Тоттенгема»

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    Жозе Моурінью не зміг вивести&nbsp;&laquo;Тоттенгем&raquo; у лідери англійського футболу - Моурінью звільнили з «Тоттенгема»
    Жозе Моурінью не зміг вивести «Тоттенгем» у лідери англійського футболу
    Фото з відкритих джерел

    «Шпори» вилетіли з Кубку УЄФА й можуть не потрапити в Лішу чемпіонів

    Португальский тренер «Тоттенгема» Жозе Моурінью відправлений у відставку. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

    В останніх п'яти матчах «шпори» здобули лише одну перемогу, двічі програли і стільки ж разів зіграли внічию. За шість турів до завершення сезону лондонська команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, відстаючи від зони єврокубків на 4 очки.

    Моурінью очолив «Тоттенхем» восени 2019 року, змінивши на посту звільненого через невдалий початку сезону Маурісіо Почеттіно. Під керівництвом португальського фахівця колектив фінішував шостим в чемпіонаті Англії і пробився в Лігу Європи, звідки недавно вилетів на стадії 1/8 фіналу, програвши загребському «Динамо».

    До «Тоттенхема» Моурінью працював в «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Реалі», «Інтері» та «Порту».

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Тоттнем Готспур Жозе Моурінью
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