Моурінью звільнили з «Тоттенгема»

Жозе Моурінью не зміг вивести «Тоттенгем» у лідери англійського футболу

«Шпори» вилетіли з Кубку УЄФА й можуть не потрапити в Лішу чемпіонів

Португальский тренер «Тоттенгема» Жозе Моурінью відправлений у відставку. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

В останніх п'яти матчах «шпори» здобули лише одну перемогу, двічі програли і стільки ж разів зіграли внічию. За шість турів до завершення сезону лондонська команда посідає сьоме місце в турнірній таблиці англійської Прем'єр-ліги, відстаючи від зони єврокубків на 4 очки.

Моурінью очолив «Тоттенхем» восени 2019 року, змінивши на посту звільненого через невдалий початку сезону Маурісіо Почеттіно. Під керівництвом португальського фахівця колектив фінішував шостим в чемпіонаті Англії і пробився в Лігу Європи, звідки недавно вилетів на стадії 1/8 фіналу, програвши загребському «Динамо».

До «Тоттенхема» Моурінью працював в «Манчестер Юнайтед», «Челсі», «Реалі», «Інтері» та «Порту».