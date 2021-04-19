Топ-клуби Європи оголосили про створення Суперліги. Українців не взяли, УЄФА йде до суду

У турнір, який має взяти старт у серпні 2021 року, потраплять 20 команд

Ранок понеділка розпочався з інформаційної бомби. 12 провідних клубів Європи оголосили про створення Суперліги. До числа її організаторів увійшли англійські «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сіті», «Челсі», «Арсенал», «Тоттенхем» і «Ліверпуль», іспанські «Реал», «Барселона» і «Атлетіко», італійські «Ювентус» , «Мілан» і «Інтер».

Про формат Суперліги

Новий турнір має стартувати вже в серпні цього року. Примітно, що оголошення було зроблено напередодні ухвали нового формату Ліги чемпіонів. 19 квітня УЄФА мав затвердити новий формат турніру, який вступить в силу після 2024 року. Це збільшення числа учасників до 36 команд, швейцарська система розіграшу, коли кожен клуб буде проводити на груповому етапі 10 матчів, і таке інше.

Керівником нової організації обрано президента «Реала» Флорентіно Переса, його заступниками стали бос «Ювентуса» Андреа Аньєллі, який вийшов з виконкому УЄФА, і один з власників «МЮ» Джоель Глейзер.

У турнірі братимуть участь 20 клубів – 15 постійних членів і ще п'ять команд, які будуть визначатися на підставі результатів попереднього сезону.

Клуби будуть розбиті на дві групи по 10 команд, які проведуть двоколовий турнір. По три найкращих вийдуть у чвертьфінал, команди, що зайняли 4-е і 5-е місця, проведуть стикові матчі. Далі - традиційний плей-офф, матчі вдома і в гостях. Фінал – одна гра на нейтральному полі.

Матчі будуть проходити в середині тижня, учасники продовжать грати в своїх національних чемпіонатах.

Організатори запевняють, що перший сезон Суперліги стартує вже в серпні цього року.

15 клубів-засновників отримають не менше 3,5 мільярда євро в якості первісних субсидій на розвиток інфраструктури. Передбачається, що продаж медіаправ буде щорічно приносити чотири мільярди євро, левову частку з яких розподілять між собою 15 клубів-засновників.

Реакція УЄФА

Керівний європейський футбольний орган відреагував тим, що пригрозив бунтівникам найсуворішими заходами. Усі клуби, які беруть участь у проекті, будуть дискваліфіковані і не зможуть виступати в будь-яких інших турнірах на національному, європейському або світовому рівні, а їхнім футболістам може бути заборонено виступати за національні збірні. Крім того, УЄФА готує позов до суду на організаторів Суперліги на €50 млрд.

Як видно, до числа організаторів не увійшов жоден французький клуб. Німці ще роздумують. Передбачається, що до топ-12 приєднаються також «Баварія» і «Лейпциг», а також «Порту», «Бенфіка» та «Аякс».