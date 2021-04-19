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    УЄФА дав згоду на реформу Ліги чемпіонів

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    УЄФА повмістю змінить формат Ліги чемпіонів - УЄФА дав згоду на реформу Ліги чемпіонів
    УЄФА повмістю змінить формат Ліги чемпіонів
    Фото з відкритих джерел

    З 2024 року у новому форматі найсильнішого турніру Європи гратимуть 36 клубів

    Виконком УЄФА схвалив реформу Ліги чемпіонів, яка буде проведена в 2024 році. За інформацією Deutsche Welle, в новому форматі турніру змагатимуться 36 команд замість 32-х. Елітні клуби, які не пройдуть кваліфікацію, отримають нові місця. Відповідно до реформи буде сформована одна ліга замість поділу на групи. В раунд плей-офф вийдуть вісім найкращих команд, а решта клубів пройдуть відбір через новий раунд плей-офф. Кожному клубу в оновленому форматі турніру гарантовано 10 додаткових матчів, а також збільшення доходів.

    У неділю ввечері 12 клубів оголосили про створення європейської Суперліги. До числа клубів-засновників увійшли: «Мілан», «Арсенал», «Атлетіко», «Челсі», «Барселона», «Інтер», «Ювентус», «Ліверпуль», «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», мадридський «Реал» і «Тоттенхем». Пізніше УЄФА і провідні європейські чемпіонати виступили різко проти створення нового турніру.

    На Виконкомі питання про створення конкурентної ліги не виносилося.

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    Теги: УЄФА НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів
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