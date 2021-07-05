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    «Динамо» розгромило французький клуб на зборі в Швейцарії

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    Кияни легко здолали французьких аматорів - «Динамо» розгромило французький клуб на зборі в Швейцарії
    Кияни легко здолали французьких аматорів
    Фото з відкритих джерел

    Кияни експериментальним складом забили п’ять голів «Дівону»

    На тренувальному зборі в Швейцарії київське «Динамо» провело контрольний матч з представником регіональної ліги Франції «Дівонном». У спарингу взяла участь молодь та гравці, які перебувають на перегляді.

    Перше взяття воріт відбулося після помилки захисника «Дівона». Вікентій Волошин зіграв на перехопленні і відправив м’яч у ворота. Незабаром Цитаїшвілі і Дубінчак організували простріл з лівого флангу, і Кулач подвоїв перевагу «біло-синіх». До перерви динамівці мали ще кілька гольових можливостей, але рахунок не змінився.

    По перерві малюнок гри не змінився. Кулач заробив пенальті і сам його реалізував. А потім класне закидання від Бражка технічно реалізував Цитаїшвілі. Крапку в матчі поставив Ванат, який відправив м'яч у ворота з лівого кута штрафного майданчика – 5:0.

    «Динамо»: Моргун (Кучерук, 46), Біловар, Вівчаренко, Скорко (Кравченко, 57), Дубінчак, В.Волошин, Бражко, Цитаїшвілі, Коробенко, Н.Волошин (Антюх, 57), Кулач (Ванат, 63).

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
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    «Динамо» розгромило французький клуб на зборі в Швейцарії