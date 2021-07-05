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    Українські прапори викинули, як сміття. Зустріч збірної в «Борисполі» завершилась скандалом (фото)

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    Українські прапори після &laquo;ритуалу&raquo; повикидали - Українські прапори викинули, як сміття. Зустріч збірної в «Борисполі» завершилась скандалом (фото)
    Українські прапори після «ритуалу» повикидали
    Фото: Ігор Мірошниченко/Facebook

    Політик і колишній журналіст Ігор Мірошніченко висловив обурення тим, що коїлось в столичному аеропорті під час прильоту Шевченка і його команди

    Національну збірну, яка повернулася в Україну з Євро-2020, в аеропорту «Бориспіль» зустріли вболівальники з прапорами, які згодом викинули на підлогу, немов непотріб. Про це розповів політик Ігор Мірошніченко в мережі Facebook.

    Мірошніченко також висловив обуренням тим, для зустрічі команди Андрія Шевченка задіяли адмінресурс.

    «Ненавиджу, коли телебачення намагається пхати мені в голову фуфло. Як у колишнього телевізійника й політика, даруйте, в мене професійна деформація. Тому, там, де більшість з вас бачить, як палкі вболівальники масово у аеропорту зустрічають Національну збірну, я бачу лише організовану групу людей, яких чи то за гроші, чи за інші преференції, або з використанням адмінресурсу, привезли до аеропорту і роздали однаковісінькі новенькі прапори на новеньких вудочках», – підкреслив Мірошниченко.

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    Українські прапори викинули, як сміття. Зустріч збірної в «Борисполі» завершилась скандалом (фото)
    Українські прапори викинули, як сміття. Зустріч збірної в «Борисполі» завершилась скандалом (фото)

    Політик додав, що прапорів, як буває в таких випадках, більше, ніж прапороносців, тому доводиться носити по декілька в кожній руці. «Ну, а коли місію виконано, національні прапори скидають додолу на купу, як сміття», – підкреслив політик, додавши фото прапорів.

    Додамо, що Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишила турнір. Вихід до цієї стадії став рекордним для національної команди на чемпіонатах Європи.

    Команду Андрія Шевченка зустрічали в аеропорту «Бориспіль» вболівальники і співаки – лідер групи ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та співак Микита Алєксєєв.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ телебачення спорт Англія Збірна України Україна
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    Українські прапори викинули, як сміття. Зустріч збірної в «Борисполі» завершилась скандалом (фото)