Українські прапори викинули, як сміття. Зустріч збірної в «Борисполі» завершилась скандалом (фото)

Політик і колишній журналіст Ігор Мірошніченко висловив обурення тим, що коїлось в столичному аеропорті під час прильоту Шевченка і його команди

Національну збірну, яка повернулася в Україну з Євро-2020, в аеропорту «Бориспіль» зустріли вболівальники з прапорами, які згодом викинули на підлогу, немов непотріб. Про це розповів політик Ігор Мірошніченко в мережі Facebook.

Мірошніченко також висловив обуренням тим, для зустрічі команди Андрія Шевченка задіяли адмінресурс.

«Ненавиджу, коли телебачення намагається пхати мені в голову фуфло. Як у колишнього телевізійника й політика, даруйте, в мене професійна деформація. Тому, там, де більшість з вас бачить, як палкі вболівальники масово у аеропорту зустрічають Національну збірну, я бачу лише організовану групу людей, яких чи то за гроші, чи за інші преференції, або з використанням адмінресурсу, привезли до аеропорту і роздали однаковісінькі новенькі прапори на новеньких вудочках», – підкреслив Мірошниченко.

Політик додав, що прапорів, як буває в таких випадках, більше, ніж прапороносців, тому доводиться носити по декілька в кожній руці. «Ну, а коли місію виконано, національні прапори скидають додолу на купу, як сміття», – підкреслив політик, додавши фото прапорів.

Додамо, що Збірна України з футболу в 1/4 фіналу Чемпіонату Європи поступилась команді Англії з рахунком 0:4 та залишила турнір. Вихід до цієї стадії став рекордним для національної команди на чемпіонатах Європи.

Команду Андрія Шевченка зустрічали в аеропорту «Бориспіль» вболівальники і співаки – лідер групи ТНМК Фоззі, соліст групи СКАЙ Олег Собчук та співак Микита Алєксєєв.

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