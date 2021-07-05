Збірна Англії після перемоги над Україною осідлала надувних єдинорогів

Футболісти відновлюються після виснажливої гри 1/4 фіналу

Гравці збірної Англії повеселили уболівальників напередодні півфінального матчу чемпіонату Європи-2020 з Данією.

Мейсон Маунт, Джейдон Санчо, Букайо Сака, Деклан Райс та інші гравці поплавали в басейні на надувних єдинорогах. Аналогічним чином англійці готувалися до одного з матчів чемпіонату світу в 2018 році.

«Вони повернулись!» – написали представники збірної Англії в «Твіттері».

Матч Англія – Данія відбудеться 7 липня на стадіоні «Уемблі» в Лондоні. Другий фіналіст Євро-2020 визначився в парі Італія – Іспанія.

Англійці зайняли перше місце в групі з Хорватією, Чехією та Шотландією. В 1/8 фіналу підопічні Гарета Саутгейта перемогли Німеччину (2:0), а в чвертьфіналі здолали Україну (4:0).

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