З футболістів збірної України склали рейтинг. Найкращий гравець – не Ярмоленко

Найкориснішим у складі команди Андрія Шевченка виявився Олександр Зінченко

Аналітики з компанії WhoScored назвали Олександра Зінченка найкращим гравцем збірної України на чемпіонаті Європи. Середня оцінка футболіста «Манчестер Сіті», який відіграв за «синьо-жовтих» усі п'ять матчів без замін, склала 6.98 бала за 10-бальною шкалою.

Також до ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Артем Довбік.

Варто відзначити, що Довбик провів на Євро усього 15 хвилин, але за цей час встиг забити гол, який вивів Україну до 1/4 фіналу.

Оцінки гравцям збірної України від WhoScored

Зінченко (480 хвилин) - 6.98

Ярмоленко (446 хвилин) - 6.87

Макаренко (51 хвилина) - 6.77

Малиновський (285 хвилин) - 6.75

Довбік (15 хвилин) - 6.67

Матвієнко (480 хвилин) - 6.63

Яремчук (431 хвилина) - 6.56

Бущан (480 хвилин) - 6.52

Забарний (480 хвилин) - 6.50

Миколенко (355 хвилин) - 6.44

Степаненко (185 хвилин) - 6.32

Караваєв (480 хвилин) - 6.31

Шапаренко (323 хвилини) - 6.29

Сидорчук (373 хвилини) - 6.26

Кривцов (155 хвилин) - 6.25

Зубков (13 хвилин) - 6.22

Безус (3 хвилини) - 6.17

Циганков (139 хвилин) - 6.13

Бесєдін (36 хвилин) - 6.05

Марлос (73 хвилини) - 6.03

Соболь (1 хвилина) - 6.00