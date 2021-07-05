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    З футболістів збірної України склали рейтинг. Найкращий гравець – не Ярмоленко

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    Олександр Зінченко отримав найвищу оцінку в збірній України - З футболістів збірної України склали рейтинг. Найкращий гравець – не Ярмоленко
    Олександр Зінченко отримав найвищу оцінку в збірній України
    Фото з відкритих джерел

    Найкориснішим у складі команди Андрія Шевченка виявився Олександр Зінченко

    Аналітики з компанії WhoScored назвали Олександра Зінченка найкращим гравцем збірної України на чемпіонаті Європи. Середня оцінка футболіста «Манчестер Сіті», який відіграв за «синьо-жовтих» усі п'ять матчів без замін, склала 6.98 бала за 10-бальною шкалою.

    Також до ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Артем Довбік.

    Варто відзначити, що Довбик провів на Євро усього 15 хвилин, але за цей час встиг забити гол, який вивів Україну до 1/4 фіналу.

    Оцінки гравцям збірної України від WhoScored

    Зінченко (480 хвилин) - 6.98

    Ярмоленко (446 хвилин) - 6.87

    Макаренко (51 хвилина) - 6.77

    Малиновський (285 хвилин) - 6.75

    Довбік (15 хвилин) - 6.67

    Матвієнко (480 хвилин) - 6.63

    Яремчук (431 хвилина) - 6.56

    Бущан (480 хвилин) - 6.52

    Забарний (480 хвилин) - 6.50

    Миколенко (355 хвилин) - 6.44

    Степаненко (185 хвилин) - 6.32

    Караваєв (480 хвилин) - 6.31

    Шапаренко (323 хвилини) - 6.29

    Сидорчук (373 хвилини) - 6.26

    Кривцов (155 хвилин) - 6.25

    Зубков (13 хвилин) - 6.22

    Безус (3 хвилини) - 6.17

    Циганков (139 хвилин) - 6.13

    Бесєдін (36 хвилин) - 6.05

    Марлос (73 хвилини) - 6.03

    Соболь (1 хвилина) - 6.00

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    З футболістів збірної України склали рейтинг. Найкращий гравець – не Ярмоленко