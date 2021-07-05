З футболістів збірної України склали рейтинг. Найкращий гравець – не Ярмоленко
Найкориснішим у складі команди Андрія Шевченка виявився Олександр Зінченко
Аналітики з компанії WhoScored назвали Олександра Зінченка найкращим гравцем збірної України на чемпіонаті Європи. Середня оцінка футболіста «Манчестер Сіті», який відіграв за «синьо-жовтих» усі п'ять матчів без замін, склала 6.98 бала за 10-бальною шкалою.
Також до ТОП-5 гравців збірної України, за оцінками аналітиків, увійшли Андрій Ярмоленко, Євген Макаренко, Руслан Малиновський і Артем Довбік.
Варто відзначити, що Довбик провів на Євро усього 15 хвилин, але за цей час встиг забити гол, який вивів Україну до 1/4 фіналу.
Оцінки гравцям збірної України від WhoScored
Зінченко (480 хвилин) - 6.98
Ярмоленко (446 хвилин) - 6.87
Макаренко (51 хвилина) - 6.77
Малиновський (285 хвилин) - 6.75
Довбік (15 хвилин) - 6.67
Матвієнко (480 хвилин) - 6.63
Яремчук (431 хвилина) - 6.56
Бущан (480 хвилин) - 6.52
Забарний (480 хвилин) - 6.50
Миколенко (355 хвилин) - 6.44
Степаненко (185 хвилин) - 6.32
Караваєв (480 хвилин) - 6.31
Шапаренко (323 хвилини) - 6.29
Сидорчук (373 хвилини) - 6.26
Кривцов (155 хвилин) - 6.25
Зубков (13 хвилин) - 6.22
Безус (3 хвилини) - 6.17
Циганков (139 хвилин) - 6.13
Бесєдін (36 хвилин) - 6.05
Марлос (73 хвилини) - 6.03
Соболь (1 хвилина) - 6.00
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