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    Кличко натякнув на повернення в ринг після поразки збірної України

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    Володимир Кличко знає, як важко тримати марку навіть після поразок - Кличко натякнув на повернення в ринг після поразки збірної України
    Володимир Кличко знає, як важко тримати марку навіть після поразок
    Фото з відкритих джерел

    Володимир підтримав нашу команду і закликав команду стати ще сильніше

    Колишній чемпіон світу з боксу прокоментував гру збірної України в чвертьфіналі Євро-2020 і натякнув на можливе повернення на ринг.

    «Вітаємо Англію з відмінною грою! Матч пішов не в тому напрямку, в якому я хотів, але це спорт. Я був тим, хто програвав у боксі, як ви всі знаєте, особливо ви, англійські вболівальники. Справа не в поразці, а в тому, щоб віддати все і повернутися ще сильнішим. Ми всі любимо повернення, чи не так?!

    Я також дуже пишаюся українською командою, нам потрібно високо тримати голову. Ми далеко зайшли в цьому турнірі, показуючи, що ми можемо боротися. Не маю сімнівів: ми можемо піти ще далі. Спостерігайте за нами. Продовжуйте вболівати, і одного разу, можливо, я навіть знову почую, як ви вітаєте моє ім'я», – написав Кличко у своєму «інстаграмі».

    В чвертьфіналі Євро-2020 збірна України програла Англії з рахунком 0:4.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Євро-2020
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    Кличко натякнув на повернення в ринг після поразки збірної України