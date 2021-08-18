«Динамо» сенсаційно втратило очки в чемпіонаті України

Кияни були номінальними гостями в грі з «Інгульцем», але приймали суперників на своєму стадіоні

«Інгулець» з передмістя Ужгорода спромігся на гучну сенсацію в чемпіонаті України. В Києві сільська команда ледве не завдала поразки найсильнішій команді минулорічної першості. Причому в грі з «Динамо» забивали лише футболісти «Інгульця. Спочатку Шишка відправив м’яч у власні ворота, а згодом Коваленко знайшов момент в контратаці і реалізував його – 1:1.

Кияни володіли великою перевагою в першому таймі, однак підводила реалізація. Після перерви «Інгулець» продовжував стримувати атаки біло-синіх і пропустив. На 71-й хвилині автогол записали на Михайла Шишку. За п’ять хвилин «Інгулець» відігрався завдяку влучному удару Іллі Коваленка.

«Динамо» вперше в сезоні втратило очки в чемпіонаті України. Біло-сині з десятьма очками займають друге місце в турнірній таблиці, поступаючись «Десні» двома очками.

«Інгулець» набрав перше очко в сезоні. Команда Сергія Лавриненка замикає турнірну таблицю.

У наступному турі 22 серпня «Динамо» зіграє з «Десною». «Інгулець» 23 серпня зустрінеться з ПФК «Львів».

«Інгулець» – «Динамо» – 1:1

Голи: Шишка (71, в свої ворота) – Коваленко (76).

«Інгулець»: Шуст, Салем, Запорожець, Шарай (Головкін, 85), Полегенько, Шарай, Бартуловіч (Коваленко, 69), Козак (Асмелаш, 69), Сітало (Гопей, 69), Шишка (Поспєлов, 90+3), Опанасенко, Ковальов.

«Динамо»: Бущан, Караваєв (Кендзьора, 80), Забарний, Сирота, Миколенко (Сідклей, 90+2), Сидорчук, Шапаренко (Шепелєв, 80), Циганков, Буяльський, Де Пена (Родрігес, 63), Гармаш (Вербіч, 63).