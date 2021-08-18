Роналду образився на ЗМІ і вимагає поваги

Кріштіану набридло, як експлуатують його ім’я

Нападник туринського «Ювентуса» Кріштіану Роналду на своїй сторінці в соцмережах зробив заяву з приводу трансферних чуток. Тільки цього тижня його «відправляли» в «Реал», «Парі-Сен-Жермен» і «манчестер Сіті».

«З урахуванням всього, що було сказано і написано за останній час, я маю викласти свою позицію. Легковажне освітлення мого майбутнього в ЗМІ є неповагою до всіх клубів, причетних до цих чуток, а також до їх гравців і персоналу.

Моя історія в «Реалі» вже написана. Написана словами і цифрами, трофеями і титулами, в відеозаписах і в заголовках. Прихильність і повагу до «Реала» я зберігаю донині.

Крім епізоду з Іспанії, часто з'являлися новини та історії, що зв'язують мене з іншими клубами, і ніхто ніколи не турбувався про те, щоб спробувати з'ясувати справжню правду. Зараз я порушую своє мовчання, щоб сказати, що не можу дозволити людям продовжувати експлуатувати моє ім'я. Я як і раніше зосереджений на своїй кар'єрі і роботі, відданий справі і готовий відповісти на всі дзвінки. Все інше – просто розмови», – написав Роналду.

Раніше повідомлялося, що «Ювентус» розглядає можливість продажу Роналду в інший клуб.