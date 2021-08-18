Нагельсман здобув перший трофей з «Баварією»

Чемпіони Німеччини на старті сезону виграли Суперкубок країни

«Баварія» завоювала перший трофей під керівництвом головного тренера Юліана Нагельсмана. Матч за Суперкубок Німеччини пройшов на полі дортмундської «Боруссії» і завершився перемогою гостей – 3:1. На рахунку найкращого бомбардира останніх років Роберта Левандовського два голи і результативна передача. За «Баварію» забив і Томас Мюллер.

«Боруссія» також забила три голи, проте два з них не були зараховані через положення «поза грою». А єдиного влучного удару за правилами завдав Марко Ройс.

Мюнхенський клуб є лідером за кількістю завойованих трофеїв – на рахунку «Баварії» дев'ять перемогу в Суперкубку Німеччини.

«Баварія» в минулому сезоні завоювала чемпіонський титул в Бундеслізі. Після закінчення сезону команду залишив головний тренер Ханс-Дітер Флік. Його змінив Юліан Нагельсман, який підписав з клубом контракт, розрахований на п'ять років. Раніше Нагельсман очолював «РБ Лейпциг», а до цього тренував «Хоффенхайм».