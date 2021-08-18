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    Новий тренер збірної України Петраков довикликав на збір трьох футболістів

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    Тарас Качараба грав за молодіжну збірну України - Новий тренер збірної України Петраков довикликав на збір трьох футболістів
    Тарас Качараба грав за молодіжну збірну України
    Фото з відкритих джерел

    До матчів з Казахстаном і Францією готуватимуться також Сікан, Качараба і Булеца

    Виконувач обов’язки головного тренера збірної України з футболу Олександр Петраков залучить до підготовки до матчів відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року проти Казахстану і Франції ще кількох гравців. Про це повідомляє сайт Української асоціації футболу.

    Вперше виклик до національної команди 20-річний нападник «Шахтаря» Данило Сікан і 26-річний захисник чеської «Славії» Тарас Качараба. З їхніми можливостями Петраков добре знайомий по спільній роботі в юнацьких і молодіжних збірних. Крім того, до резервного списку «синьо-жовтих» включено 20-річного володаря «золота» світової першості U-20, півзахисника «Зорі» Сергія Булецу.

    Раніше, нагадаємо, до першої команди залучалися Денис Попов з «Динамо» і Валерій Бондар з «Шахтаря», які 2019 року разом з Олександром Петраковим стали переможцями чемпіонату світу. Наразі обидва захисники травмовані.

    Хто готуватиметься до вересневих матчів відбору чемпіонату світу (список).

    Після трьох нічиїх на старті відбірного циклу чемпіонату світу (в гостях з французами – 1:1, а також вдома з Фінляндією – 1:1 та з Казахстаном – 1:1) збірна України посідає в групі друге місце.

    Турнірне становище: 1. Франція – 7 очок (3 матчі); 2. Україна – 3 (3); 3. Фінляндія – 2 (2); 4. Боснія і Герцеговина – 1 (2); 5. Казахстан – 1 (2).

    Напряму до фінальної частини виходить переможець групи, друга команда гратиме додаткові матчі в плей-оф.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Олександр Петраков
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    Новий тренер збірної України Петраков довикликав на збір трьох футболістів