Білоруським спортсменам заборонили виїжджати на змагання за кордон

Атлети не можуть брати участь у стартах навіть за власний рахунок

Міністерство спорту Білорусі заборонило спортсменам виїжджати на закордонні змагання. Про це стало відомо з листування, скріншот якого опублікував у соцмережах білоруський легкоатлет Андрій Кравченко.

З листування випливає, що заборона поширюється навіть на виїзди за кордон за рахунок спортсменів. Наказ стосується всіх видів спорту. За порушення погрожують звільненням.

«Залишилося тільки поводок з нашийником повісити на шию та рот пластиром заклеїти! Спортсмени, які терпіли заради спорту, змагань... Тепер за ваше мовчання доведеться розплачуватися. Але чим далі, тим цікавіше спостерігати! Можливо, наступним кроком буде нашийник із GPS», – підписав знімок Кравченко.

Мінспорту Білорусі офіційно поки що не прокоментувало цю інформацію.

На Олімпіаді в Токіо білоруська легкоатлетка Крістіна Тимановська розкритикувала тренерів збірної після того, як її внесли в заявку на виступ у дисципліні, в якій вона зазвичай не змагається. Згодом Тимановську хотіли депортувати. Вона попросила політичного притулку і наразі перебуває в Польщі. До Білорусі не повертається через те, що боїться за своє життя.