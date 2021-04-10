«Динамо» в більшості здолало «Дніпро-1» і зберегло відрив від «Шахтаря»

Лідер чемпіонату довго запрягав, але зумів забити в другому таймі

Київське «Динамо» зіграло в унісон з «Шахтарем» і зберегло 7-очкову перевагу над «гірниками» в турнірній таблиці. Поки донеччани звично розкатували «Маріуполь», команда Мірча Луческу в центральному матчі 21 туру намагалося завдати першої поразки «Дніпру-1» у весняній частині чемпіонату. Не одразу, але столичній команді вдалося схилити шальки терезів на свою користь. Не обійшлося й без допомоги господарів. Дебютант національної команди Артем Довбик на 30 хвилин залишив господарів у меншості, і тільки потім кияни зітхнули з полегшенням.

Довбика покарали за те, що сильно розпускав руки. Він двічі відмахнувся від суперника й залишив поле за дві жовті картки. Проте не можна сказати, що гра була грубою Порушення траплялися часто, але більшість з них – у боротьбі.

Перший тайм вийшов рівним. Кияни частіше володіли м’ячем, проте й дніпряни стрімко контратакували. В одному епізоді згадуваному Довбику кількох сантиметрів не вистачило, аби перенаправити фланговий простріл за напрямком у ворота. У киян було більше моментів, але їм заважала невпевненість: коли напрошувався удар по воротах, вони намагалися зіграти до вірного і втрачали м’яч.

Рахунок відкрив Віталій Миколенко. Після чергової передачі з кутового дніпряни залишили захисника без опіки й він технічно впіймав на протиході голкіпера суперників.

Закріпив перевагу Сергій Сидорчук. Удар його партнера Жерсона Родрігеша дніпряни заблокували, а капітан «Динамо» другим темпом відправив м’яч у сітку воріт – 2:0.

«Дніпро-1» мав шанс забити гол престижу. Нагоду змарнував Хобленко, який з вигідної позиції пробив вище поперечини.

Кияни після 21 матчу набрали 52 очки, у «Шахтаря» - 45, «Зорі» - 35 (19 ігор), «Десни» - 33 (20), «Ворскли» - 31 (20), «Олександрії – 26 (20), «Дніпра-1» - 25.