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    Російського конкурента Малиновського в «Аталанті» виставили на продаж

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    Міранчук програв конкуренцію Малиновському - Російського конкурента Малиновського в «Аталанті» виставили на продаж
    Міранчук програв конкуренцію Малиновському
    Фото з відкритих джерел

    Міранчук нещодавно приєднався до італійського клубу, але не став там своїм

    Придбання «Аталантою» Віктора Коваленка в середню лінію, де вже грає інший українець Руслан Малиновський, поставило хрест на кар’єрі в клубі росіянина Олексія Міранчука. Про це розповів футбольний агент Денніс Лахтер.

    «Міранчука продаватимуть, він клубу не потрібен. Рішення прийнято. Цього літа? Можна продавати сьогодні, а продати через рік - був би попит, що називається, – Він завжди грав у тепличних умовах. Після потрапляння в іншу реальність йому стало дуже важко.

    «Аталанта» далеко не гранд в Італії, хоч і намагається бути умовно п'ятої серйозною командою в лізі. І якщо напівмертвий Ілічич, який весь різаний-перерізаний, який старше на 8 років, викликає у тренерського штабу більшу довіру, то про що ми взагалі говоримо?»

    Руслан Малиновський нещодавно зробив два асисти, а «Аталанта» здобула перемогу над «Удінезе». Крім того, українця було визнано найкращим гравцем команди в березні.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Руслан Малиновський ФК «Аталанта»
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