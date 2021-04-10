Російського конкурента Малиновського в «Аталанті» виставили на продаж

Міранчук нещодавно приєднався до італійського клубу, але не став там своїм

Придбання «Аталантою» Віктора Коваленка в середню лінію, де вже грає інший українець Руслан Малиновський, поставило хрест на кар’єрі в клубі росіянина Олексія Міранчука. Про це розповів футбольний агент Денніс Лахтер.

«Міранчука продаватимуть, він клубу не потрібен. Рішення прийнято. Цього літа? Можна продавати сьогодні, а продати через рік - був би попит, що називається, – Він завжди грав у тепличних умовах. Після потрапляння в іншу реальність йому стало дуже важко.

«Аталанта» далеко не гранд в Італії, хоч і намагається бути умовно п'ятої серйозною командою в лізі. І якщо напівмертвий Ілічич, який весь різаний-перерізаний, який старше на 8 років, викликає у тренерського штабу більшу довіру, то про що ми взагалі говоримо?»

Руслан Малиновський нещодавно зробив два асисти, а «Аталанта» здобула перемогу над «Удінезе». Крім того, українця було визнано найкращим гравцем команди в березні.



