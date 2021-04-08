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    $426 млрд: названі найбагатші власники спортклубів. Ахметова серед них немає

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    Мукеш Амбані володіє командою з крикету - $426 млрд: названі найбагатші власники спортклубів. Ахметова серед них немає
    Мукеш Амбані володіє командою з крикету
    Фото з відкритих джерел

    Рейтинг очолив найбагатша людина Індії Мукеш Амбані

    Журнал Forbes опублікував список найбагатших власників спортивних клубів. Його очолив індієць Мукеш Амбані, статок якого складає майже $85 млрд. Найбільше мільярдерів, які роблять бізнес в тому числі на спорті, проживають у США. А Європу представляють усього троє – власник французького «Ренна» Франсуа Піно, а також господарі англійсього «Челсі» та французького «Монако», відповідно, Роман Абрамович та Дмитро Риболовлєв.

    Загалом топові власники володіють статком у $425,5 млрд.

    Власник «Шахтаря» Рінат Ахметов до списку не потрапив. Хоча за підрахунками української версії Forbes він із статком у $7,4 млрд має займати 16-те місце.

    Топ-20 найбагатших власників спортивних клубів

    1. Мукеш Амбані («Мумбаї Індієнз») – $84,5 млрд

    2. Стів Балмер («Лос-Анджелес Кліпперс») – 68,7

    3. Ден Гілберт («Клівленд Кавальєрс») – 51,9

    4. Франсуа Піно і сім'я («Ренн») – 42,3

    5. Дітріх Матешиц («Нью-Йорк Ред Буллс»/«Ред Булл») – 26,9

    6. Роберт Пера («Мемфіс Грізліс») – 18,3

    7. Стів Коен («Нью-Йорк Метс») – 16

    8. Роман Абрамович («Челсі») – 14,5

    8. Девід Теппер («Кароліна Пантерс») – 14,5

    10. Джозеф Цай («Бруклін Нетс») – 11,6

    11. Філіп Аншуц («Лос-Анджелес Кінгз»/«Лос-Анджелес Гелаксі») – 10,1

    12. Джеррі Джонс («Даллас Ковбойс») – 8,9

    13. Гассо Платтнер і сім'я («Сан-Хосе Шаркс») – 8,3

    14. Стен Кронке («Арсенал», «Лос-Анджелес Реймс»/«Денвер Наггетс»/«Колорадо Евеланш»/«Колорадо Репідс») – 8,2

    15. Шахід Хан («Джексонвіль Джагуарс») – 8

    16. Стівен Росс («Майамі Долфінс») – 7

    17. Роберт Крафт («Нью-Інгленд Петріотс»/«Нью-Інгленд Революшн») – 6,9

    18. Дмитро Риболовлєв («Монако») – 6,7

    18. Міккі Ерісон («Маямі Хіт») – 6,7

    20. Артур Бланк («Атланта Фелконс»/«Атланта Юнайтед») – 6,4

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Рінат Ахметов рейтинг ФК «Шахтар»
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