$426 млрд: названі найбагатші власники спортклубів. Ахметова серед них немає
Рейтинг очолив найбагатша людина Індії Мукеш Амбані
Журнал Forbes опублікував список найбагатших власників спортивних клубів. Його очолив індієць Мукеш Амбані, статок якого складає майже $85 млрд. Найбільше мільярдерів, які роблять бізнес в тому числі на спорті, проживають у США. А Європу представляють усього троє – власник французького «Ренна» Франсуа Піно, а також господарі англійсього «Челсі» та французького «Монако», відповідно, Роман Абрамович та Дмитро Риболовлєв.
Загалом топові власники володіють статком у $425,5 млрд.
Власник «Шахтаря» Рінат Ахметов до списку не потрапив. Хоча за підрахунками української версії Forbes він із статком у $7,4 млрд має займати 16-те місце.
Топ-20 найбагатших власників спортивних клубів
1. Мукеш Амбані («Мумбаї Індієнз») – $84,5 млрд
2. Стів Балмер («Лос-Анджелес Кліпперс») – 68,7
3. Ден Гілберт («Клівленд Кавальєрс») – 51,9
4. Франсуа Піно і сім'я («Ренн») – 42,3
5. Дітріх Матешиц («Нью-Йорк Ред Буллс»/«Ред Булл») – 26,9
6. Роберт Пера («Мемфіс Грізліс») – 18,3
7. Стів Коен («Нью-Йорк Метс») – 16
8. Роман Абрамович («Челсі») – 14,5
8. Девід Теппер («Кароліна Пантерс») – 14,5
10. Джозеф Цай («Бруклін Нетс») – 11,6
11. Філіп Аншуц («Лос-Анджелес Кінгз»/«Лос-Анджелес Гелаксі») – 10,1
12. Джеррі Джонс («Даллас Ковбойс») – 8,9
13. Гассо Платтнер і сім'я («Сан-Хосе Шаркс») – 8,3
14. Стен Кронке («Арсенал», «Лос-Анджелес Реймс»/«Денвер Наггетс»/«Колорадо Евеланш»/«Колорадо Репідс») – 8,2
15. Шахід Хан («Джексонвіль Джагуарс») – 8
16. Стівен Росс («Майамі Долфінс») – 7
17. Роберт Крафт («Нью-Інгленд Петріотс»/«Нью-Інгленд Революшн») – 6,9
18. Дмитро Риболовлєв («Монако») – 6,7
18. Міккі Ерісон («Маямі Хіт») – 6,7
20. Артур Бланк («Атланта Фелконс»/«Атланта Юнайтед») – 6,4
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