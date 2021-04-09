Названі найдорожчі футболісти світу

Найкраща пара нападників створена в «Парі Сен-Жермен», але на п’яти їм наступає юний Голанд

На фоні ажіотажу з боку «Реала» й «Барселони» навколо юної зірки дортмундської «Боруссії» Ерлінга Голанда, авторитетний портал Transfermarkt оновив орієнтовну вартість найдорожчих гравців світу. Там не повірили німецькому клубу, який править за норвежця €180 млн, і повісили на його фотокартку значно скромнішій цінник. €110 млн, звичайно, також не слабкі гроші, але вони не тягнуть на роль провідних за футболіста. Найдорожчим гравцем світу навіть під час пандемії коронавірусу залишається нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе. За рік 22-річний француз подешевшав на €20 млн, але зберігає пальму першості. Бажаючим доведеться віддати за його трансфер щонайменше €160 млн. Другим за вартістю названо 27-річного форварда «Тоттенгема» Гаррі Кейна. Замикає трійку лідерів Неймар. Трансфер бразильського лідера Парі Сен-Жермен знецінився на €18 млн і підрівнялася з відступними за Голанда.

В рейтингу немає двох головних зірок останнього десятиліття Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду. Через вік і високу зарплату бажаючих викласти за гравців, відповідно, «Барселони» і «Ювентуса» по 100 мільйонів бажаючих зараз не знайдеться.

Найдорожчий український футболіст, київський динамівець Віктор Циганков оціненний в €24 млн.