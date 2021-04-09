Став відомий розмір щедрих преміальних для футболістів збірної за вихід на Євро

Гравці отримали різні суми, але в середньому вони склали близько $100 тис.

За два місяці збірна України візьме старт у фінальній частині чемпіонату Європи з футболу. Туди вона потрапила з першого місця, тож гравці мали отримати за роботу гідні преміальні. Суму озвучив директор телеканалів Футбол Олександр Денисов.

«Раніше, ще за Блохіна, призові розподілялися так, що Олег Володимирович визначав, хто скільки отримає грошей, і погоджував з президентом федерації Григорієм Суркісом. Зараз президент УАФ Андрій Павелко довірив це питання тільки Шевченкові, який і визначає, хто скільки отримає, – розповів Денисов. – Візьмемо для прикладу гроші за відбір на Євро-2020, всі суми «білі», податки в бюджет України були заплачені.

і Лізі націй це було десь 50 тисяч у.о. на футболіста, у відборі на Євро або ЧС цифри більше, від 100 тисяч доларів. Це не за матч, а за весь цикл. Звичайно, розмір буде залежати від того, наскільки добре і системно футболіст бере участь в матчах».

Через прохання збірної чемпіонат України завершиться на тиждень раніше запланованого.