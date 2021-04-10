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    «Шахтар» розбив земляків у «донецькому» дербі, Мораєс офорвив дубль

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    Жуніор Мораєс може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України - «Шахтар» розбив земляків у «донецькому» дербі, Мораєс офорвив дубль
    Жуніор Мораєс може стати найкращим бомбардиром в історії чемпіонатів України
    Фото shakhtar.com

    Нападник збірної України забив 102-й гол за «гірників»

    Жуніор Мораєс забив два голи «Маріуполю» і ще на крок наблизився до гольового рекорду Сергія Реброва. Колишній київський динамівець забив у чемпіонатах України 123 м’ячі, але він уже завершив виступи і зараз тренує угорський «Ференцварош». Мораєс, в свою чергу, наклепав уже 102 голи і зупинятися не збирається.

    Сама гра особливої цікавості не викликала. «Маріуполь» завжди програє «Шахтарю», а тут ще «гірники» заборонили грати орендованим у них футболістам. І чинний чемпіон свою перевагу довів легко. Мораєс і Соломон забили в першому таймі, Жуніор добив суперників у другому ударом з пенальті – 3:0.

    Зазначимо, що в історичній гонці бомбардирів Мораєс іде на п’ятому місці. Попереду нього Ребров і Шацьких, які забили по 123 голи, Селезньов – 116, Воробей – 105.

    Лідер чемпіонату київське «Динамо» свій матч 21 туру, проти «Дніпра-1», розпочне о 17:00.

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      Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Шахтар» Жуніор Мораєш
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