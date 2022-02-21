«Динамо» в останньому турецькому матчі таки обіграло чемпіона Латвії

«Динамо» завершує збір перемогою 2:1 і на мажорній ноті повертається до України

Київське «Динамо», яке готується до відновлення чемпіонату в Українській Прем'єр-Лізі, у понеділок, 21 лютого, провело свій останній матч на навчально-тренувальному зборі в Туреччині.

Суперником команди Луческу був чемпіон Латвії – РФШ (Ризька футбольна школа).

Наставник киян виставив стартовий склад, наближений до бойового, однак перший тайм у української команди не задалася. Динамівці, можливо, під навантаженнями (збір добігає кінця) виглядали досить пасивно – моментів фактично не створювали, і більш того, у середині тайму пропустили красивий гол зі штрафного.

Після перерви справа пішла веселіше. Динамівці почали піддавлювати, і зрештою, таки заштовхали два схожі голи за три хвилини. У потрібний час і в потрібному місці опинилися Ванат та Шапаренко.

2:1, «Динамо» завершує збір перемогою і на мажорній ноті повертається до України – відліт до Києва заплановано вже сьогодні.

Нагадаємо, що чемпіонат України відновлюється вже менше ніж за тиждень – на майбутніх вихідних. «Динамо» в рамках 19-го туру у Києві прийме Інгулець.

Також зазначимо, що за підсумками осінньої частини сезону Динамо йде на другому місці у турнірній таблиці – команда Луческу відстає від Шахтаря на два бали.

Динамо (Київ, Україна) – РФШ (Рига, Латвія) 2:1

Голи: Ванат 65, Шапаренко 68 - Мариш 21

Як раніше повідомлялося, півзахисник київського «Динамо» Карлос де Пена не збирається відпрацьовувати контракт, якщо Росія піде в повномасштабний наступ на Україну. Футболіст в першу чергу рятуватиме сім’ю. Тим часом ЗМІ повідомили, що президент «Динамо» Ігор Суркіс залишив Україну.

Зазначимо, «Динамо» в останні дні трансферного вікна оформило два переходи.