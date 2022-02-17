Американський фігурист назвав росіян брудними шахраями

Адам Ріппон виступає за те, щоб росіянам заборонили виступати на міжнародних змаганнях

Скандал з виявленим в організмі у російської фігуристки Каміли Валієвої допінгом не вщухає. Спортивний арбітражний суд допустив 15-річну фігуристку до змагань на Олімпійських іграх попри те, що вона вживала заборонені препарати. З цього приводу висловився американський фігурист Адам Ріппон.

«Олімпійський комітет Росії слід суворо покарати. Їм дали по руках, але вони, як і раніше, тут. Тепер вони виступають під іншим прапором, але, як і раніше, порушують антидопінгові правила. Це – брудні шахраї, все це так дратує! Думаю, їм потрібно повністю заборонити виступати, – цитує Ріппона Rolling Stone. – І це дуже нечесно по відношенню до чистих спортсменів з тієї ж Росії. На мій погляд, треба дати їм виступати як незалежні спортсмени. При цьому, як на мене, потрібно вводити для них обмеження. Щоб вони тренувалися в іншій частині Європи або Північній Америці».

Каміла Валієва допомогла команді ОКР (Олімпійського комітету Росії) здобути «золото» в командних змаганнях фігуристів. Згодом її допінг-проба дала позитивний результат. Справа вирішувалася в Спортивному арбітражному суді, який закрив на допінг очі. Втім, Міжнародний олімпійський комітет досі не вручив росіянам медалі.

Тим часом блогерка розповіла про смертельні погрози після посту про російське фігурне катання.