«Динамо» в останні дні трансферного вікна оформило два переходи

Владислав Супряга спробує проявити себе в Італії

Супряга відправився в Італію, Шабанов – в Угорщину

В останні дні зимового трансферного вікна київське «Динамо» відпустило двох футболістів Нападник Владислав Супряга відправився в оренду Геную, де гратиме за «Сампдорію», а захисник Артем Шабанов – в угорський «Фехервар». Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

Шабанов уклав повноцінну угоду, а контракт Супряги поки що належить українському клубові. «Сампдорія» має право викупу чемпіона світу серед молоді через півтора року за 7,5 млн євро.

Італійці вже видали Владиславу сьомий номер.

Трансферне вікно в Італії та Угорщині закрилося 1 лютого.