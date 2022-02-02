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    «Динамо» в останні дні трансферного вікна оформило два переходи

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    Владислав Супряга спробує проявити себе в Італії - «Динамо» в останні дні трансферного вікна оформило два переходи
    Владислав Супряга спробує проявити себе в Італії
    фото: ФК Сампдорія

    Супряга відправився в Італію, Шабанов – в Угорщину

    В останні дні зимового трансферного вікна київське «Динамо» відпустило двох футболістів Нападник Владислав Супряга відправився в оренду Геную, де гратиме за «Сампдорію», а захисник Артем Шабанов – в угорський «Фехервар». Про це повідомляє офіційний сайт «Динамо».

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    Шабанов уклав повноцінну угоду, а контракт Супряги поки що належить українському клубові. «Сампдорія» має право викупу чемпіона світу серед молоді через півтора року за 7,5 млн євро.

    Італійці вже видали Владиславу сьомий номер.

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    Трансферне вікно в Італії та Угорщині закрилося 1 лютого.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Артем Шабанов Владислав Супряга
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    «Динамо» в останні дні трансферного вікна оформило два переходи