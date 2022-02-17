Лідер «Динамо» втече з України в разі повномасштабного вторгнення Росії

Карлос де Пена готується рятувати свою родину

Півзахисник київського «Динамо» Карлос де Пена не збирається відпрацьовувати контракт, якщо Росія піде в повномасштабний наступ на Україну. Футболіст в першу чергу рятуватиме сім’ю. Про це уругваєць заявив ESPN.

«Я максимально відслідковую інформацію про можливе вторгнення Росії. Тримаю руку на пульсі, бо живу в Києві, – розповів де Пена. – Днями маю зустрітися з керівництвом «Динамо» і разом спробуємо вирішити, як будемо діяти в разі повномасштабного нападу. Наразі все спокійно, але ситуація може змінитися в будь-який момент. Безпека моєї родини на першому місці. Вже потім контракт. Це логічна людська реакція».

Повномасштабного наступу Росії очікували 16 лютого. Через це президент Зеленський започаткував День єднання. Україну підтримали багато країн, в тому числі Грузія. В цей день стадіон у Батумі засяяв кольорами українського прапора.

Тим часом ЗМІ повідомили, що президент «Динамо» Ігор Суркіс залишив Україну.