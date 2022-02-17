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    Футболіста «Динамо» вигнали з клубу

    Жерсон Родрігес провів у Лізі 1 дюжину матчів - Футболіста «Динамо» вигнали з клубу
    Жерсон Родрігес провів у Лізі 1 дюжину матчів
    фото: ФК Труа

    Французький «Труа» достроково припинив орендну угоду з Жерсоном Родрігесом

    Гравець «Динамо» і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес, який останнім часом виступав в оренді за французький «Труа», повертається в Київ. Команда Ліги 1, яка веде боротьбу за збереження прописки в найвищому дивізіоні чемпіонату Франції, вирішила припинити орендну угоду з футболістом. Про це інформує офіційний сайт «Труа».

    Про причини такого рішення наразі не повідомляється. Відомо, що нападник ще в Києві нерідко порушував режим. Проблеми з дисципліною привели до того, що Жерсон програв конкуренцію за місце в основному складі Миколі Шапаренку, чому, власне, його і відправили в оренду.

    Родрігес перестав потрапляти до складу «Труа» в грудні минулого року. Усього за французький клуб він провів 12 матчів.

    До «Динамо» футболіст перейшов 2019 року. Контракт з київським клубом у нього дійсний до літа 2024-го.

    Тим часом відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Всі результати.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Жерсон Родріґес
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    Футболіста «Динамо» вигнали з клубу