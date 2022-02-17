Футболіста «Динамо» вигнали з клубу

Французький «Труа» достроково припинив орендну угоду з Жерсоном Родрігесом

Гравець «Динамо» і збірної Люксембургу Жерсон Родрігес, який останнім часом виступав в оренді за французький «Труа», повертається в Київ. Команда Ліги 1, яка веде боротьбу за збереження прописки в найвищому дивізіоні чемпіонату Франції, вирішила припинити орендну угоду з футболістом. Про це інформує офіційний сайт «Труа».

Про причини такого рішення наразі не повідомляється. Відомо, що нападник ще в Києві нерідко порушував режим. Проблеми з дисципліною привели до того, що Жерсон програв конкуренцію за місце в основному складі Миколі Шапаренку, чому, власне, його і відправили в оренду.

Родрігес перестав потрапляти до складу «Труа» в грудні минулого року. Усього за французький клуб він провів 12 матчів.

До «Динамо» футболіст перейшов 2019 року. Контракт з київським клубом у нього дійсний до літа 2024-го.

Тим часом відбулися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Всі результати.