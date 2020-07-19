Драматична розв’язка Прем’єр-ліги: «Динамо» програє заключний матч сезону команді з села

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«Десна» впустила шанс стати бронзовим призером Прем’єр-ліги

Фінішувала українська футбольна Прем’єр-ліга сезону-2019/2020. Розв’язка турніру вийшла драматичною. Київське «Динамо», яке за три дні до того здобуло начебто визначальну в боротьбі за друге лігочемпіонське місце перемогу в лобному протистоянні з луганською «Зорею», програло на «Олімпійському», але все ж завершило чемпіонат другим.

Суперник «Динамо» – шоста команда чемпіонату «Колос» із Ковалівки – погодився грати номінально домашній матч на полі опонента, головній арені країни НСК «Олімпійький». Однак «біло-синім» це не допомогло. «Колос» грав гостріше впродовж усього матчу і міг забити ще в першому таймі. Проте тоді «Динамо» пощастило. Однак на 54-й хвилині вихованець динамівської школи Володимир Лисенко з подачі Євгена Морозка нарешті розпечатав ворота Георгія Бущана. Більше того, на 71-й Микола Шапаренко збив у власній карній зоні Арні Вільг’яльмссона і сам постраждалий забив удруге. «Колос» сенсаційно переміг – 2:0.

Додамо, що «Динамо», щоб гарантувати собі друге місце, достатньо було не програти. Поразка ж киян подарувала шанс «Зорі». Але луганці грали свій матч з командою, яка в разі перемоги могла їх випередити і вперше в історії стати бронзовим призером. Чернігівська «Десна» виграла перший тайм завдяки ефектному голові екс-луганця Пилипа Будківського. А на початку другої половини матчу дивовижним за красою м’ячем відіграв Дмитро Хомченовський. Втім, більше м'ячів у цій зустрічі не було - 1:1.

Таким чином, «Динамо» з 59-ма пунктами таки стало другим. «Зоря» стала третьою, набравши на пункт менше. «Десна» з 56-ма очками четверта.

Ще в одному матчі заключного туру «Шахтар» завдяки голам Тете і Манора Соломона перемгав на виїзді 2:0 «Олександрію». Але олександрійці зробили камбек на заключних хвилинах завдяки голам Олексія Довгого та Євгена Банади.

«Гірники» виграли чемпіонат з величезною перевагою. У них 82 очка і вони не змогли повторити рекорд, встановлений «Динамо» Валерія Лобановського в сезоні-1999/2000.

«Олександрія» з 49-ма очками стала п’ятою, «Колос» із 32-ма – шостий.