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    12-й Кубок «Динамо»: рекорд Михайличенка, п’ять нових країн і заочний титул Гармаша

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Беньямін Вербіч і Карлос Де Пена вперше в кар'єрі здобули Кубок України - 12-й Кубок «Динамо»: рекорд Михайличенка, п’ять нових країн і заочний титул Гармаша
    Беньямін Вербіч і Карлос Де Пена вперше в кар'єрі здобули Кубок України
    Фото - ФК «Динамо»

    Статистичні підсумки Кубка України-2019/2020

    Перемігши в серії пенальті у фінальному матчі на полі харківського ОСК «Металіст» полтавську «Ворсклу», київське «Динамо» у 12-те в історії і вперше за останніх 5 років виграло національний Кубок.

    Раніше кияни тріумфували в 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014 і 2015 роках.

    Частіше Кубок здобував «Шахтар» - 13 разів.

    Нагадаємо, що шлях на вершину «Динамо» з перемоги 2:1 над «Шахтарем» в екстратаймі й почало. Потім була звитяга 1:0 теж у додатковий час над «Олександрією» і виїзні 2:0 на виїзді над першоліговим «Минаєм».

    Вдруге після далекого 2003-го київський суперклуб до кубкового тріумфу приводить тренер Олексій Михайличенко. 17 років різниці між трофеями – то рекорд українського кубкового звитяжництва.

    Найчастіше ж із тренерів Кубок України здобував разом із «Шахтарем» румун Мірча Луческу – 6 разів. 4 рази до кубкових перемог свої команди приводив Віктор Прокопенко (по 2 – «Чорноморець» і «Шахтар»). 3 кубки мають у своєму активі тренери Валерій Яремченко і Валерій Лобановський.

    Якщо вважати володарями Кубка тих футболістів, які виходили на поле бодай раз упродовж розіграшу, то в нинішньому «Динамо» майже всі футболісти виграли трофей уперше. Виняток – Денис Гармаш, який нині знаходиться в оренді у турецькому «Різеспорі», але грав восени проти «Шахтаря», а також капітан команди Сергій Сидорчук. Вони виграли Кубок утретє в кар’єрі. Вдруге володарем Кубка став Віталій Буяльський.

    «Динамо» в Кубку України-2019/2020:

    Георгій Бущан (3 матчі – 1 пропущений м’яч), Денис Бойко (1 – 0 пр.); Артем Шабанов (4), Віталій Миколенко (4), Денис Попов (3 – 1), Томаш Кендзьора – 3, Олександр Сирота (1), Йосип Піваріч (1); Віктор Циганков (4 – 1), Володимир Шепелєв (4), Сергій Сидорчук (3 – 1), Віталій Буяльський (3), Олександр Караваєв (3), Карлос Де Пена (3), Олександр Андрієвський (3), Микола Шапаренко (2), Мікель Дуелунн (1 – 2), Денис Гармаш (1), Мохаммед Кадірі (1), Ібрагіма Карґбо (1); Беньямін Вербіч (4 – 1), Фран Соль (2), Артем Бесєдін (1), Назарій Русин (1)

    Взагалі ж рекордсменом за кількістю кубкових титулів є Олександр Шовковський – 10. По 8 кубків виграли інший динамівець Юрій Дмитрулін і «гірник» Андрій П’ятов. По 7 разів володарями Кубка були Валентин Белькевич і Сергій Ребров (обидва – «Динамо»), В’ячеслав Шевчук, Даріо Срна, Ярослав Ракицький, Тарас Степаненко і Сергій Кривцов (усі – «Шахтар»).

    У складі «Динамо» у цьому розіграші виступало 8 леґіонерів. При цьому уругваєць Де Пена, данець Дуелунн, ґанець Кадірі, бельгієць сьєра-леонського походження Карґбо та іспанець Соль стали першими представниками своїх країн, які здобули Кубок України.

    Найуспішнішими серед легіонерів у турнірі є білорус Белькевич і хорват Срна, які здобували трофей по 7 разів. У донецького бразильця Дентіньо – 6 кубків України.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України статистика ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Олександр Шовковський ФК Ворскла Ярослав Ракицький Віктор Циганков Мірча Луческу Тарас Степаненко Беньямін Вербіч В'ячеслав Шевчук Сергій Ребров Георгій Бущан Микола Шапаренко Фран Соль Віталій Миколенко Денис Бойко Андрій П'ятов Сергій Сидорчук Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Сергій Кривцов Олександр Караваєв Артем Шабанов Денис Гармаш Міккель Дуелунн Томаш Кендзьора Денис Попов Валерій Лобановський Олександр Андрієвський Мохаммед Кадірі Артем Бесєдін Карлос Де Пена Йосип Піваріч Дентіньо Олексій Михайличенко Валентин Белькевич Олександр Сирота Ібраґіма Карґбо Даріо Срна Валерій Яремченко Юрій Дмитрулін Віктор Прокопенко
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