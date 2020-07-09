12-й Кубок «Динамо»: рекорд Михайличенка, п’ять нових країн і заочний титул Гармаша

Беньямін Вербіч і Карлос Де Пена вперше в кар'єрі здобули Кубок України Фото - ФК «Динамо»

Статистичні підсумки Кубка України-2019/2020

Перемігши в серії пенальті у фінальному матчі на полі харківського ОСК «Металіст» полтавську «Ворсклу», київське «Динамо» у 12-те в історії і вперше за останніх 5 років виграло національний Кубок.

Раніше кияни тріумфували в 1994, 1996, 1998, 1999, 2000, 2003, 2005, 2006, 2007, 2014 і 2015 роках.

Частіше Кубок здобував «Шахтар» - 13 разів.

Нагадаємо, що шлях на вершину «Динамо» з перемоги 2:1 над «Шахтарем» в екстратаймі й почало. Потім була звитяга 1:0 теж у додатковий час над «Олександрією» і виїзні 2:0 на виїзді над першоліговим «Минаєм».

Вдруге після далекого 2003-го київський суперклуб до кубкового тріумфу приводить тренер Олексій Михайличенко. 17 років різниці між трофеями – то рекорд українського кубкового звитяжництва.

Найчастіше ж із тренерів Кубок України здобував разом із «Шахтарем» румун Мірча Луческу – 6 разів. 4 рази до кубкових перемог свої команди приводив Віктор Прокопенко (по 2 – «Чорноморець» і «Шахтар»). 3 кубки мають у своєму активі тренери Валерій Яремченко і Валерій Лобановський.

Якщо вважати володарями Кубка тих футболістів, які виходили на поле бодай раз упродовж розіграшу, то в нинішньому «Динамо» майже всі футболісти виграли трофей уперше. Виняток – Денис Гармаш, який нині знаходиться в оренді у турецькому «Різеспорі», але грав восени проти «Шахтаря», а також капітан команди Сергій Сидорчук. Вони виграли Кубок утретє в кар’єрі. Вдруге володарем Кубка став Віталій Буяльський.

«Динамо» в Кубку України-2019/2020:

Георгій Бущан (3 матчі – 1 пропущений м’яч), Денис Бойко (1 – 0 пр.); Артем Шабанов (4), Віталій Миколенко (4), Денис Попов (3 – 1), Томаш Кендзьора – 3, Олександр Сирота (1), Йосип Піваріч (1); Віктор Циганков (4 – 1), Володимир Шепелєв (4), Сергій Сидорчук (3 – 1), Віталій Буяльський (3), Олександр Караваєв (3), Карлос Де Пена (3), Олександр Андрієвський (3), Микола Шапаренко (2), Мікель Дуелунн (1 – 2), Денис Гармаш (1), Мохаммед Кадірі (1), Ібрагіма Карґбо (1); Беньямін Вербіч (4 – 1), Фран Соль (2), Артем Бесєдін (1), Назарій Русин (1)

Взагалі ж рекордсменом за кількістю кубкових титулів є Олександр Шовковський – 10. По 8 кубків виграли інший динамівець Юрій Дмитрулін і «гірник» Андрій П’ятов. По 7 разів володарями Кубка були Валентин Белькевич і Сергій Ребров (обидва – «Динамо»), В’ячеслав Шевчук, Даріо Срна, Ярослав Ракицький, Тарас Степаненко і Сергій Кривцов (усі – «Шахтар»).

У складі «Динамо» у цьому розіграші виступало 8 леґіонерів. При цьому уругваєць Де Пена, данець Дуелунн, ґанець Кадірі, бельгієць сьєра-леонського походження Карґбо та іспанець Соль стали першими представниками своїх країн, які здобули Кубок України.

Найуспішнішими серед легіонерів у турнірі є білорус Белькевич і хорват Срна, які здобували трофей по 7 разів. У донецького бразильця Дентіньо – 6 кубків України.