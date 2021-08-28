Суперник «Шахтаря» «Інтер» став лідером чемпіонату Італії (відео)

Чемпіон Серії А на виїзді здолав «Верону»

Суперник донецького «Шахтаря» в груповому турнірі Ліги чемпіонів міланський «Інтер» одноосібно очолив турнірну таблицю Серії А. Чемпіон Італії на виїзді грав з «Вероною» і здобув вольову перемогу – 3:1. Два голи «Інтер» забив під завісу зустрічі.

Після двох турів команда Сімоне Індзагі набрала 6 очок. Конкуренти зіграють свої матчі в суботу-неділю.

«Шахтар» прийме «Інтер» на НСК «Олімпійський» в Києві 28 вересня.

Раніше став відомий календар групового турніру Ліги чемпіонів.