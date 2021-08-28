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    Суперник «Шахтаря» «Інтер» став лідером чемпіонату Італії (відео)

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    Чемпіон Італії потужно стартував у новому сезоні - Суперник «Шахтаря» «Інтер» став лідером чемпіонату Італії (відео)
    Чемпіон Італії потужно стартував у новому сезоні
    Фото з відкритих джерел

    Чемпіон Серії А на виїзді здолав «Верону»

    Суперник донецького «Шахтаря» в груповому турнірі Ліги чемпіонів міланський «Інтер» одноосібно очолив турнірну таблицю Серії А. Чемпіон Італії на виїзді грав з «Вероною» і здобув вольову перемогу – 3:1. Два голи «Інтер» забив під завісу зустрічі.

    Після двох турів команда Сімоне Індзагі набрала 6 очок. Конкуренти зіграють свої матчі в суботу-неділю.

    «Шахтар» прийме «Інтер» на НСК «Олімпійський» в Києві 28 вересня.

    Раніше став відомий календар групового турніру Ліги чемпіонів.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Інтер (Мілан)
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    Суперник «Шахтаря» «Інтер» став лідером чемпіонату Італії (відео)