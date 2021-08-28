  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус
    Новини

    Україна увійшла до ТОП-5 збірних на Паралімпіаді (медальний залік)

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Українці блискуче виступили в четвертий день Ігор - Україна увійшла до ТОП-5 збірних на Паралімпіаді (медальний залік)
    Українці блискуче виступили в четвертий день Ігор
    Фото з відкритих джерел

    Четвертий день змагань приніс в скарбничку нашої команди 12 медалей

    Збірна України нарощує м’язи на Паралімпіаді в Токіо. Четвертий день змагань став для нашої команди найуспішнішим. З дюжини завойованих медалей одразу п’ять виявилися золотими. Порадували плавці. Всі нагороди найвищого гатунку здобули вони.

    Загалом українські спортсмени в Токіо вибороли вже 34 медалі – 8 золотих, 17 срібних і 9 бронзових. В медальному заліку наша команда повернулася на п’яте місце, яке займала після першого дня змагань.

    333_01

    Усі медалі українців на Паралімпіаді 28 серпня

    Плавання. «Золото»: Євгеній Богодайко (100 метрів, брас), Максим Кріпак (100 метрів, вільний стиль), Михайло Сербін (100 метрів, спина), Денис Дубров (200 метрів, комплексне плавання), Єлизавета Мерешко (100 метрів, брас).

    «Срібло»: Віктор Смирнов (100 метрів, спина).

    Фехтування. «Срібло»: Наталія Морквич (рапіра).

    Настільний теніс. «Бронза»: Іван Май, Максим Ніколенко.

    Легка атлетика. «Срібло»: Роман Данилюк (штовхання ядра).

    Дзюдо. «Срібло»: Ірина Гусєва (до 63 кг).

    Читайте також:

    Теги: паралімпійські ігри
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Україна увійшла до ТОП-5 збірних на Паралімпіаді (медальний залік)