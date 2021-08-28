Україна увійшла до ТОП-5 збірних на Паралімпіаді (медальний залік)

Українці блискуче виступили в четвертий день Ігор

Четвертий день змагань приніс в скарбничку нашої команди 12 медалей

Збірна України нарощує м’язи на Паралімпіаді в Токіо. Четвертий день змагань став для нашої команди найуспішнішим. З дюжини завойованих медалей одразу п’ять виявилися золотими. Порадували плавці. Всі нагороди найвищого гатунку здобули вони.

Загалом українські спортсмени в Токіо вибороли вже 34 медалі – 8 золотих, 17 срібних і 9 бронзових. В медальному заліку наша команда повернулася на п’яте місце, яке займала після першого дня змагань.

Усі медалі українців на Паралімпіаді 28 серпня

Плавання. «Золото»: Євгеній Богодайко (100 метрів, брас), Максим Кріпак (100 метрів, вільний стиль), Михайло Сербін (100 метрів, спина), Денис Дубров (200 метрів, комплексне плавання), Єлизавета Мерешко (100 метрів, брас).

«Срібло»: Віктор Смирнов (100 метрів, спина).

Фехтування. «Срібло»: Наталія Морквич (рапіра).

Настільний теніс. «Бронза»: Іван Май, Максим Ніколенко.

Легка атлетика. «Срібло»: Роман Данилюк (штовхання ядра).

Дзюдо. «Срібло»: Ірина Гусєва (до 63 кг).